Forschende aus Amerika arbeiten an einem Impfstoff gegen Krebs

Der Therapieansatz unterscheidet sich von der bisherigen Forschung

unterscheidet sich von der bisherigen Forschung Der Impfstoff soll die Tumorbildung eindämmen und ähnlich wie ein Grippe-Impfstoff wirken

Die Corona-Pandemie hat die Impfstoffforschung innerhalb kürzester Zeit weit vorangetrieben. Auch im Bereich der Krebsforschung scheint die Entwicklung voranzugehen. In Amerika sind Wissenschaftler*innen auf dem besten Weg, einen Impfstoff gegen Tumorbildung zu entwickeln. Die neuen Erkenntnisse könnten wegweisend sein.

Impfstoff gegen Krebs: Immunsystem soll trainiert werden

Im neusten Podcast der University of Chicago sprechen Jeffrey Hubbel, Molekularingenieur, und Melody Swartz, Molekulartechnikerin, über die Entwicklung der Krebsforschung. Dabei kommen die beiden Wissenschaftsexperten auf das Thema Impfstoff zu sprechen.

Swartz erzählt, dass sie und ihr Team derzeit selbst an einem Impfstoff forschen würden. Dieser solle die Tumorbildung bei Krebserkrankungen hemmen. Der Wirkstoff würde das Immunsystem so trainieren, dass er Krebszellen als Eindringlinge erkennt und bekämpft.



Doch die Forschung sei ein langwieriger Weg: "Wir versuchen, nicht so sehr mit einem Vorschlaghammer zu schlagen, sondern zu verfeinern und zu verstehen, was zu einer breiteren und lang anhaltenden Immunantwort beiträgt. Darauf konzentriert sich der Impfstoff im Gegensatz zu anderen Ansätzen", so Forscherin Swartz.

Impfung gegen Krebserkrankung: So soll der Impfstoff funktionieren

Swartz und ihrem Team ist es gelungen, Krebszellen durch eine Impfung als fremde Erreger sichtbar zu machen. Somit gibt man dem menschlichen Immunsystem die Chance, auf die Eindringlinge zu reagieren. Dieser Ansatz ist neu in der Krebstherapie: Bisher konnten sich Krebszellen in im Körper vermehren, ohne vom Immunsystem angegriffen zu werden.

Buchtipp: Krebszellen mögen keine Himbeeren - bei Amazon anschauen

Der Impfstoff besteht aus durch Strahlung getötete und entnommene Krebszellen, die mit pharmazeutischen Hilfsstoffen behandelt wurden. Eine Injektion verursacht eine Immunantwort im Lymphsystem und startet die Antikörper-Produktion. Die Wirkungsweise ähnelt der einer üblichen Grippeimpfung.

"Es wäre wie ein Grippe-Impfstoff. Sie nehmen diese Grippe und machen, dass sie nicht wirksam ist. Das Virus ist dann abgeschwächt oder tot und werden mit einem sogenannten Adjuvans injiziert, das die Immunantwort stärkt. Genau das tun wir. Aber unser Impfstoff oder Tumor-Impfstoff aktiviert das Lymphsystem, um eine breitere und stärkere Immunantwort zu bewirken", erklärt Swartz im Podcast der University of Chicago.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Befunde über die Wirksamkeit des Impfstoffs gibt es noch nicht. Nur in einer ersten Studie mit Mäusen hätte man Erfolge verzeichnen können. Am Menschen sei der Wirkstoff noch nicht getestet worden – anders als beim Pharmaunternehmen Biontech. Dort wurde ein erster mRNA-Impfstoff gegen Krebs bereits an 120 Probanden getestet.