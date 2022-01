Beliebt im Januar: Alkoholverzicht als guter Vorsatz fürs Jahr

Alkoholfasten - 30 Tage ohne Alkohol: Der "dry january", also der bewusste Verzicht auf Alkohol im ersten Monat des neuen Jahres, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Doch was macht es eigentlich mit unserem Körper, wenn wir 30 Tage auf Alkohol verzichten? Wie gesundheitsfördernd es ist, auf Alkohol gänzlich zu verzichten, haben britische Forscher in einer Untersuchung belegt. Schon ein Monat ohne Alkohol hat sehr viele positive Effekte auf den Körper.

Ein Monat ohne Alkohol: So reagiert Ihr Körper darauf

Bereits nach kurzer Zeit wird sich die Leber erholen. Die Leber ist ein sehr tolerantes Organ. Schon nach wenigen Tagen kann es deutlich positive Auswirkungen auf dieses Organ haben, wenn du auf Alkohol verzichtest. Einen weiteren positiven Effekt wirst du auf der Waage sehen. Wer auf Alkohol verzichtet, nimmt meist ab. Wie ungesund täglicher Bierkonsum ist, liest du hier.

Wer regelmäßig Alkohol trinkt, wird es schwerer haben Gewicht zu verlieren. Denn Alkohol hemmt den Fettabbau und verlangsamt den Stoffwechsel.

Daneben führt Alkoholkonsum dazu, dass der Körper schlechter B-Vitamine aufnehmen kann. Dies führt dazu, dass das Gedächtnis mit der Zeit schlechter wird.

Positive Effekte von Alkoholverzicht im Video

Alkoholiker neigen im Übrigen dazu, sich schlechter zu ernähren. Wichtige Vitamine werden nur geringfügig zugeführt, was der Gesundheit erheblich schaden kann. Welche weiteren positiven Effekte es hat, 30 Tage auf Alkohol zu verzichten, erfährst du im folgenden Video: