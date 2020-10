Die Wahl der richtigen Kontaktlinsen

Ob aus praktischen oder aus ästhetischen Gründen: Kontaktlinsen sind ein beliebtes Mittel, wenn es um die Korrektur von Fehlsichtigkeit geht. Bei der Wahl der richtigen Linse kommt es auf das Material, die Tragedauer und die individuellen Voraussetzungen des Auges an. Augenärzte und Optiker untersuchen die Augen dahingehend und berücksichtigen gleichzeitig den beabsichtigten Zweck des Tragens.

Formstabil vs. formflexibel

Beim Material wird zwischen formstabilem und formflexiblem Kunststoff unterschieden, umgangssprachlich haben sich dafür die Begriffe "harte" und "weiche" Kontaktlinsen eingebürgert. Formstabile Linsen schwimmen relativ lose auf dem Tränenfilm, wodurch die Hornhaut stets mit neuer Tränenflüssigkeit umspült wird, während sich die etwas größeren formflexiblen Linsen auf dem Auge festsaugen. Menschen mit trockenen Augen empfinden die harten Linsen deswegen häufig als angenehmer. Allerdings können sie, vor allem beim Sport, auch schneller herausfallen und verrutschen als die formflexible Variante. In der Regel werden formstabile Kontaktlinsen individuell angefertigt, weil mit ihnen eine größere Bandbreite an Fehlsichtigkeiten korrigiert werden kann als mit weichen Linsen, sogar starke Hornhautverkrümmungen fallen in das Repertoire. Dafür unterliegen sie einer gewissen Eingewöhnungszeit, in der die Linsen von vielen als Fremdkörper im Auge wahrgenommen werden. Die formflexible Variante hingegen ist deswegen so beliebt, weil sie spontan eingesetzt und sofort vertragen wird.

Die Anschaffungskosten von harten Kontaktlinsen erscheinen im Vergleich zunächst hoch, jedoch werden sie in der Regel mindestens ein Jahr lang getragen. Was aber wirklich höher ist: der tägliche Pflegeaufwand. Aufgrund des Materials und der langen Tragedauer sind weitere Zwischenschritte, wie etwa die Desinfektion und das Reinigen mit Enzymtabletten, nötig. Der zuständige Optiker erklärt Kontaktlinsenträgern alle wichtigen Informationen dazu, da hierbei die individuellen Voraussetzungen des Auges berücksichtigt werden müssen.

Tages- oder Monatslinsen?

Wer seine Brille nur gelegentlich ersetzen möchte, zum Beispiel bei sportlichen Events, besonderen Anlässen oder auf Reisen, ist mit Tageslinsen gut beraten. Diese werden vor der Aktivität eingesetzt und am Abend entsorgt, weshalb kein Pflegemittel notwendig ist und auch kein Infektionsrisiko durch nachlässige Pflege entstehen kann. Da das Material sehr dünn und weich ist, hält sich das Fremdkörpergefühl in Grenzen. Tageslinsen haben in der Regel einen niedrigen Stückpreis, weshalb der finanzielle Verlust beim Herausfallen nicht so hoch ausfällt wie bei anderen Linsenarten.

Bei Monatslinsen wird ein und dasselbe Paar maximal vier Wochen lang getragen, dafür üblicherweise über mehrere Stunden am Tag. Aufgrund der einfachen Handhabung und weil damit relativ viele Fehlsichtigkeiten korrigiert werden können, sind sie ein beliebter Ersatz für die Brille. Allerdings steigt mit Monatslinsen der Pflegeaufwand, da sie jeden Abend gereinigt und von Keimen sowie Proteinablagerungen befreit werden müssen.

Sowohl Tages- als auch Monatslinsen sollten vom Profi auf den Träger abgestimmt werden, denn weiche Kontaktlinsen benötigen Flüssigkeit, um ihre Form beizubehalten. Ungeeignete oder minderwertige Produkte ziehen sich diese mitunter aus dem Auge, was zu unangenehmer Trockenheit führen kann. Für alle, die schon von Haus aus an trockenen Augen leiden, sind Silikon-Hydrogel-Linsen eine gute Wahl. Das Material nimmt viel Wasser auf und gibt dieses nur langsam wieder ab. Im Vergleich zu Hydrogel-Kontaktlinsen benötigen sie etwa ein Fünftel weniger Wasser, das dem Auge infolgedessen gar nicht erst entzogen werden muss. Gleichzeitig liegt die Sauerstoffdurchlässigkeit von Silikon-Hydrogel-Linsen höher.

Pflege ist alles

Bei unzureichender Pflege verkürzt sich nicht nur die Lebensdauer der Kontaktlinsen, sondern es drohen auch Augenreizungen und Entzündungen, die durch Keime verursacht werden. Vor dem Einsetzen und Herausnehmen sollten daher die Hände gründlich gewaschen werden. Dann reicht es allerdings auch schon mit dem Wasser, denn das hat bei der Kontaktlinsenpflege nichts verloren. Stattdessen folgt das Benetzen der Linse mit einem All-in-One-Pflegemittel (auch: Kombilösung). Danach wird die Kontaktlinse sanft zwischen den Fingerkuppen gerieben, um Ablagerungen zu lösen. Mit demselben Pflegemittel oder einer Kochsalzlösung wird der Schmutz anschließend abgespült, um sie anschließend in der Kombilösung zu desinfizieren. Bei empfindlichen Augen werden die Linsen stattdessen in Peroxidlösung desinfiziert. Vor dem Einsetzen müssen die Kontaktlinsen dabei nochmals mit einer Kochsalzlösung abgespült werden.