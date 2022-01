Eine Omikron-Infektion hat meistens einen milden Verlauf

Die Omikron-Welle trifft uns aktuell mit voller Wucht. Sehr viele Menschen werden sich mit dem Virus infizieren und unter den Symptomen leiden. Doch diese lassen sich durch entsprechende Mittel gut bekämpfen.

Welche Symptome hat man?

Omikron soll bei vielen Betroffenen lediglich für einen milden Verlauf sorgen, zumindest bei doppelt geimpften oder geboosterten Menschen. Das bedeutet jedoch nur, dass diese Personen nicht hospitalisiert werden müssen, sondern sich zu Hause auskurieren können.

Symptome treten in aller Regel trotzdem auf. Medikamente, die eine Infektion mit Corona heilen, gibt es aktuell noch nicht. Doch viele Präparate lindern die Symptome und können deinen Körper im Genesungsprozess unterstützen.

Die häufigsten Beschwerden, die mit einer Corona-Infektion einhergehen, sind Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen und Husten. Wappne dich also gegen diese Symptome, indem du entsprechende Medikamente zu Hause hast.

Was hilft dagegen?

Die erwähnten Symptome sind meist mild und benötigen keine verschreibungspflichtigen Medikamente. Gegen Fieber und einhergehende Schmerzen helfen Ibuprofen und Paracetamol sehr gut.

Gegen Schnupfen und eine geschwollene Nase helfen vor allem pflanzliche Arzneimittel auf Basis von Holunder und Eukalyptus. Aber auch Nasentropfen, die die Nase abschwellen lassen sollen, sind sehr wohltuend.

Die Halsschmerzen bekommst du mit Gurgellösungen und Lutschtabletten in den Griff. Es gibt aber auch Präparate, welche den Hals lokal betäuben. Für den Husten eignen sich Phytotherapeutika, welche das Abhusten erleichtern. Der Hustenreiz kann durch Efeu, Salbei oder Thymian gemildert werden.

Welche Präparate kann man sonst noch nehmen?

Gegen die oben beschriebenen Symptome solltest du also immer etwas im Haus haben. Zusätzlich empfiehlt es sich aktuell Vitamin C, D sowie Zink einzunehmen. Die Mittel können möglicherweise gegen die Symptome helfen, weshalb du diese präventiv einnehmen kannst. Die Präparate gibt es auch kombiniert in einer Tablette.

Vitamin D hat einen gewissen Schutzeffekt. Hoch dosiertes Vitamin C ist ebenfalls medizinisch wirksam und kann als unterstützende Behandlung bei Corona eingesetzt werden.

Zink kann die Dauer einer Erkältung möglicherweise etwas verkürzen und eignet sich daher ebenfalls gut. Allen Präparaten kann aktuell noch kein Einfluss auf eine Corona-Infektion nachgewiesen werden, hält man sich an die empfohlenen Mengenangaben, dann können die Mittel jedoch unbedenklich aus einem potenziellen Schutzgrund eingenommen werden.

Warum ist es sinnvoll, immer etwas im Haus zu haben?

Du solltest bereits jetzt entsprechende Medikamente im Haus haben oder wenn nötig aufstocken, denn im Falle einer Corona-Infektion musst du in Quarantäne. Diese soll dafür sorgen, dass die Infektion nicht weitergetragen wird.

Dann kann es zu spät sein und eine Fahrt in die Apotheke ist nicht mehr möglich. An lindernde Medikamente zu kommen, wird dann zu einer organisatorischen Meisterleistung. Da es aktuell jeden treffen kann, ist also eine gute Vorbereitung wichtiger denn je.

