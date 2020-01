Diäten und Detox-Produkte: Schädlicher Trend oder gesundheitliche Offenbarung?

"The same procedure as every year" heißt es in dem Kult-Klassiker "Dinner for One". Frei übersetzt bedeutet das in etwa: Dasselbe wie jedes Jahr. Und das trifft nicht nur auf den Buttler James zu, sondern auch auf die alljährlichen guten Vorsätze zum neuen Jahr. Allen voran stehen erfahrungsgemäß das Abspecken und neuerdings auch das Entgiften auf dem Programm. Doch gerade der Entgiftungs-Trend "Detox" steht nun massiv in der Kritik. Und das nicht nur von der Verbraucherschutzzentrale. Auch Diäten und andere schnelle Maßnahmen zu einem schlanken Körper bekommen ihr Fett weg.

Detox-Produkte: Was ist das überhaupt?

Zuerst aber in aller Kürze: Detox ist eine Abkürzung und bedeutet Detoxifikation. Das ist ein anderes Wort für Entgiftung. Detox-Produkte sollen entweder den Körper von Schadstoffen reinigen, zur Gewichtsreduktion beitragen oder das allgemeine Wohlbefinden steigern. Handfeste Nachweise bleiben die Vertreiber der Detox-Produkte aber schuldig. In den Detox-Produkten können verschiedenste Inhaltsstoffe sein. Sie reichen von Heilerde, Brennnessel oder Minze über Gemüse- oder Obstextrakte. Auch sogenannte Superfoods wie Goji- oder Açaibeeren können in den Produkten verarbeitet sein. Das Versprechen: Sie reinigen die Leber, Niere und den Darm. Und das soll zu mehr Energie führen, das Immunsystem stärken, das Gewicht reduzieren und natürlich auch das eigene Wohlbefinden steigern.

Detox wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus

Und so schön diese Fantasie auch klingen mag, so wenig hält sie einer genaueren Betrachtungsweise stand. Denn sämtliche Werbeversprechen sind weder wissenschaftlich untersucht, noch bewiesen. Die von den Vertreibern genannten Giftstoffe, sogenannte "Schlacken", lassen sich in dem menschlichen Körper ebenso wenig nachweisen wie anderweitige Ansammlungen von Stoffwechselprodukten. In einem gesunden menschlichen Organismus sind die Leber und Nieren die Hauptentgiftungsorgane. Sie arbeiten so effektiv, dass so gut wie keine schädlichen Stoffe im Körper verbleiben können. Viele "Detox"-Produkte enthalten jedoch tatsächlich viele Bestandteile, die einfach nur entwässernd wirken. Nicht aber entgiftend. Dazu zählen unter anderem Wacholderbeeren, Brennnesseln, Löwenzahn, grüner Hafer, Schachtelhalm und ähnliche Bestandteile. Setzt man seinen Körper ständig diesen Mitteln in einer hohen Dosierung aus, könnte es sogar zu einer erhöhten Ausscheidung von bestimmten Mineralstoffen kommen. Das wiederum würde die Wirkung von Medikamenten abschwächen.