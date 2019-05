Nicht nur Ingwertee, sondern auch Ingwer-Wasser kann helfen, Gewicht zu reduzieren. Am besten ist es, direkt nach dem Aufwachen ein Glas Ingwerwasser zu sich zu nehmen und somit gesund in den Tag zu starten.

Abnehmen mit Ingwer durch Capsaicin und Gingerol

Grund für den positiven Effekt sind laut einer Studie der Columbia University in New York bestimmte "Scharfmacher" in der Ingwerwurzel, die den Stoffwechsel anregen. Diese enthalten die Wirkstoffe Capsaicin und Gingerol, die beim Verzehr einen Hitzereiz auslösen. Darauf reagiert der menschliche Körper mit verstärkter Durchblutung und Schwitzen, um den überhitzten Körper abzukühlen. Durch die körperliche Reaktion wird wiederum der Stoffwechsel aktiviert und damit zusätzliche Kalorien verbraucht.

Auch interessant: Bio-Produkte im Preisvergleich - in diesem Supermarkt ist Bio am günstigsten

Scharfes Essen hilft beim Abnehmen

Dass scharfes Essen generell beim Abnehmen hilft, zeigte sich schon durch Probanden, die durch das Würzen ihrer Hauptmahlzeiten mit Chili weniger Heißhunger auf salzige, fette und süße Speisen verspürten. Auch bei Ingwertee oder ähnlichen scharfen Getränken verspürten die Teilnehmer weniger Hunger.

So stellen Sie Ingwer-Wasser selbst her

Ingwer schmeckt nicht nur in warmen, sondern auch in kalten Getränken. Um Ingwer-Wasser herzustellen, schält man die Knolle zunächst und schneidet sie in dünne Scheiben, die man in einen Liter Wasser gibt. Das Wasser sollte dann rund 20 Minuten köcheln und anschließend abkühlen. "Aufpeppen" kann man das Getränk mit etwas Zitronensaft. Alternativ kann auch zu sogenannten "Ingwershots" gegriffen werden.

Die indische Gesundheitslehre Ayurveda nutzt die positive Wirkung dieses einfach herzustellenden Getränks bereits seit Jahrhunderten.

