Diabetes-Risiko: Gene oder Gewicht entscheidend? Forscher warnen

Geht es um Menschen, die an Diabetes Typ II erkrankt sind, ist Deutschland Spitzenreiter. Im europäischen Vergleich weist die Bundesrepublik dem "Internationalen Diabetes Atlas" zufolge 9,5 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 79 Jahren auf, die Diabetes-krank sind. Im Vergleich dazu: In Spanien sind es 3,6 Millionen und in Italien 3,7 Millionen Betroffene.

Weltweit sind mehr als 460 Millionen Menschen von Diabetes betroffen, rund 90 Prozent davon von Typ II. Gesundheitsexperten haben sich deshalb in einer Studie der Ursachenforschung gewidmet. Konkret ging es darin um die Frage, ob das Gewicht oder die Genetik über das Diabetes-Risiko entscheidet.

Gewicht oder Gene? Dieser Faktor erhöht das Diabetes-Risiko

Das Ergebnis: Das Gewicht, gemessen im "Body-Mass-Index (BMI)", hat einen deutlich größeren Einfluss auf das Diabetes-Risiko als die genetische Voraussetzung.