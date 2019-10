Kürzeres Leben und Hirnschäden: So gefährlich kann blaues Licht von Smartphones & Co. sein

Oft hört man, dass man nicht so viel Zeit vor dem Handy, dem Laptop oder dem Tablet verbringen soll, da die Augen geschädigt werden können. Nun hat die Oregon State University eine neue Studie zu dem Thema durchgeführt, welche im amerikanischen Magazin Aging and Mechanisms of Disease (zu Deutsch: Altern und Mechanismen von Krankheiten) veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse sind zum Teil erschreckend:

Künstliches Licht von Smartphones und Laptops ist Grund zur Besorgnis

Dass Licht zum Überleben notwendig ist, ist schon lange bekannt. Wir wissen aber auch, dass das künstliche Licht, welches von unseren Smartphones und Laptops ausgestrahlt wird, nicht viel mit dem lebenswichtigen Tageslicht zu tun hat.

Immer mehr werden Menschen einem Licht ausgesetzt, welches sich auf dem blauen Spektrum befindet. Es entsteht durch die eher neuartige LED-Technologie. Die Langzeiteffekte des LED-Lichts auf den menschlichen Körper konnte daher noch nicht untersucht werden. Es besteht jedoch immer mehr Grund zur Sorge.