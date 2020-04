Stöhnen Frauen beim Sex, fühlen sich wohl die meisten Partner bestätigt. Denn es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass das Stöhnen der Frau beim Sex nur eines bedeuten kann: Pure Lust. Doch das stimmt in den meisten Fällen nicht, enthüllt eine aktuelle Studie: Das Stöhnen von Frauen beim Sex soll den Geschlechtsverkehr lediglich schneller beenden.

Tatsächlich hat das Stöhnen der Frau nur wenig mit Lust zu tun. Eine Studie aus Großbritannien behauptet: "Copulatory vocalizations" - übersetzt: Kopulationslaute - sind nicht das Ergebnis von leidenschaftlicher Lust, sondern von Frust.

Die Wissenschaftler befragten für ihre Studie 71 Frauen, die zwischen 18 und 48 Jahren alt sind. Dabei ging es um verschiedene Aspekte des Liebesspiels, in erster Linie aber um das Stöhnen beim Sex. Ein kurzer Blick in den Fragenpool:

Welche Geräusche geben Frauen beim Sex von sich?

Warum machen Frauen Stöhngeräusche?

Wann machen Frauen Stöhngeräusche?

Machen Frauen die Stöhngeräusche vor, während oder nach dem Orgasmus?

Frauen erleben Orgasmus lieber still und ohne Stöhnen

Ergebnis der britischen Studie war demnach, dass viele Frauen einen Orgasmus lieber im Stillen erleben. Rund 92 Prozent der Befragten gaben an, dass das Stöhnen der Frau lediglich das männliche Selbstbewusstsein fördern und dem Mann suggerieren solle, was für ein guter Liebhaber er ist.

87 Prozent der befragten Frauen gaben ehrlicherweise an, dass sie die Stöhngeräusche auch nur zu diesem Zweck einsetzen würden. Zusätzlich dienen die Laute dazu, den Mann schneller zur Ejakulation kommen zu lassen.

Stöhnen der Frauen im Bett, um Sex schneller zu beenden

Die Kopulationslaute dienen laut den Aussagen der Befragten dazu, den Sex schneller zu beenden: Als Gründe dafür wurden unter anderem Schmerzen, Langeweile, Zeitdruck oder Müdigkeit genannt.

