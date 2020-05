Deos im Test: Schweißgeruch können nicht nur wir selbst als unangenehm empfinden, sondern auch unsere Freunde und Kollegen. Zum Glück gibt es Deodorants mit den unterschiedlichsten Düften. Deos ohne Aluminiumsalze werden dabei in der letzten Zeit immer beliebter.

Aber: Bringen Deos ohne Aluminium etwas? Und welche Stoffe beinhalten sie stattdessen? "Ökotest" hat 50 Sprays untersuchen lassen. Neben 25 Marken, die mit "sehr gut" abschnitten, gab es auch zehn Deos, die nur mit "mangelhaft" oder gar "ungenügend" bewertet werden konnten. Viele dieser Produkte enthalten andere gesundheitsschädliche Stoffe.

Diese Produkte bewährten sich nicht im Deo-Test

Unter die Bewertung "ungenügend" fallen folgende Artikel:

Adidas Deo Body Spray Victory League for him von Coty

Axe Black Fresh Deodorant & Bodyspray von Unilever

Playboy VIP Deodorant Body Spray for him von E.A. Cosmetics Distributions

Unter die Bewertung "mangelhaft" fallen folgende Artikel:

Bruno Banani Man‘s Best Deodorant Spray von Coty

Dove Men+Care Clean Fresh Deodorant Spray von Unilever

Fa Luxurious Moments Zerstäuber Deodorant von Schwarzkopf & Henkel

Garnier Mineral Deodorant Pure Frische, Spray von L‘Oréal

JPS John Player Special Fresh Deodorant, Spray von Straub

Nivea Fresh Natural, Zerstäuber von Beiersdorf

Nivea Men Fresh Active Deodorant, Zerstäuber von Beiersdorf

Diese Sprays enthalten alle kein Aluminium, dafür aber andere schädliche Stoffe. Deos der Marken Playboy, Bruno Banani, John Player Special und Adidas enthalten künstliche Moschus-Verbindungen. Axe Black Fresh und das Playboy Deo enthalten zusätzlich noch den Duftstoff Cashmeran. Die Gefahr in diesen Stoffen besteht darin, dass sie sich im Fettgewebe von Mensch und Tier anreichern können. Sie breiten sich stark in der Umwelt aus und gefährden die Gewässer.

Ebenso gefährlich ist der Duftstoff Lilial, der in sieben Deos ohne Aluminium nachgewiesen wurde. Lilial steht im Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen. In Deodorants der Marken Bruno Banani, Garnier und Old Spice verstecken sich Stoffe, die vergleichsweise häufig Allergien auslösen.

Deo ohne Aluminium: Naturkosmetika sind Testsieger

Diese drei Deodorants, allesamt Naturkosmetika, zählen unter anderem zu den Testsiegern, die mit "sehr gut" oder "gut" bewertet wurden. Die drei Deos sind völlig frei von umstrittenen Inhaltsstoffen. Duftstoff-Allergiker sollten allerdings auf das enthaltene Parfüm achten, denn auch in solchen Naturkosmetika sind natürliche Duftstoffe enthalten.

Verhindern Deos ohne Aluminium wirklich unangenehmen Schweißgeruch?

Die Werbeslogans "24 Stunden Frische und Schutz" oder "48 h strong absorbing Deo" von Deo-Herstellern sollte man nicht allzu wörtlich nehmen. Denn sie sagen meistens nur aus, dass beispielsweise nach 48 Stunden noch ein Geruchsunterschied zu Achseln ohne Deo vorliegt. Dass sich in den 48 Stunden gar kein eigener Geruch entwickelt, stimmt aber nicht.

Wie lang die Frische unter den Achseln anhält, ist von Person zu Person unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, auszuprobieren, welches Deo einem am besten vor muffeligen Geruch schützt. Auf natürliche Weise kann man Schweißgeruch durch weniger Kaffee und Knoblauch vermeiden und indem man Naturfasern trägt.

Kürzlich nahm Ökotest auch einige Kaffeebohnen unter die Lupe.

