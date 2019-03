Seit 1. Januar 2019 bereichert Hannah Zametzer und ihr Team mit ihrer neuen Familien-Zahnarztpraxis die Gemeinde Effeltrich. Die neuen Räumlichkeiten sind modern, hell, offen und überzeugen mit einer gekonnten Mischung aus natürlichen Materialien mit moderner Einrichtung.

Die Familienpraxis hat sich vor allem auf Angstpatienten spezialisiert - von Kindern bis Senioren. "Ich persönlich finde es sehr schön und abwechslungsreich, Zahnmedizin für verschiedene Altersgruppen zu betreiben", so die Zahnärztin Hannah Zametzer, die 2013 ihr Examen machte.

Neben der modernen Technik und Ausstattung ist es vor allem die freundliche und herzliche Atmosphäre und die Art der Patienten-Behandlung, die diese Zahnarztpraxis zu etwas Besonderem macht.

"Wir planen uns für unsere Patienten viel Zeit ein, um passende und individuelle Behandlungsplanungen zu erstellen", erklärt Hannah Zametzer. Sie nimmt sich Zeit, erklärt die Behandlungen Schritt für Schritt - vor allem mit Unterstützung moderner Technik. Jeder Behandlungsraum verfügt über Bildschirme, auf der jeder Schritt der Behandlung präsentiert werden kann. Lange Wartezeiten vermeidet die Praxis mit einem durchdachten Bestellsystem. Die Patienten profitieren vom höchsten Niveau der zahnmedizinischen Ausstattung. Die Wünsche der Patienten stehen hier an erster Stelle. "Es ist die Entscheidung des Patienten, die zählt", sagt Hannah Zametzer.

"Es ist eine Familienpraxis, weil ich Wert drauf lege, Zahnmedizin für die ganze Familie zu betreiben", so Hannah Zametzer. Als Mutter von zwei kleinen Jungs ist ihr vor allem eine angstfreie und geduldige Behandlung von Kindern wichtig. Sie weiß, wie wichtig es ist, den jungen Patienten die Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen, "weil es gerade im Kindesalter wichtig ist, die Mundgesundheit zu pflegen, um später ein gesundes Gebiss zu haben". Sie schafft es, dass der Zahnarztbesuch für ihre Kleinen weniger eine Behandlung als vielmehr ein spannendes Erlebnis wird. "Sie bekommen jedes Instrument vorgestellt, dürfen den Behandlungsstuhl selbst steuern oder können zum Beispiel auch mal in den Mund ihrer Mutter mitschauen."

Doch auch die Behandlung älterer und pflegebedürftiger Menschen ist ihr wichtig, "da eine ungesunde Mundflora eben auch Auswirkungen auf den Gesamtorganismus haben kann", weiß die Zahnärztin.

Hannah Zametzer übernahm, nachdem sie bereits Erfahrungen in zwei Zahnarztpraxen gesammelt hatte, letztes Jahr die Praxisräumlichkeiten ihres Vaters, einem Allgemeinmediziner. Sie ließ die Praxisräume von April 2018 bis Dezember kernsanieren und hat nun Anfang des Jahres die Familienpraxis neu gegründet. Die Zahnärztin freut sich über das Ergebnis, weiß aber, dass sie das nicht alleine geschafft hätte. "Ich möchte mich an erster Stelle bei meinem Team bedanken, aber auch bei meinen Firmen für die Unterstützung." Der größte Dank geht vor allem aber an ihre Eltern und an ihren Mann.

Erleben Sie hier eine neue Art der Zahnbehandlung - angstfrei und vor allem persönlich. Hannah Zametzer und ihr Team freuen sich auf Ihr Kommen.

Lukas Pitule