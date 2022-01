Warum jucken die Brüste? - Mögliche Ursachen

- Mögliche Das kannst du dagegen tun

Wann solltest du zum Arzt gehen?

Wenn die Brust juckt, machen sich viele Frauen Gedanken. Oftmals sind es jedoch ganz harmlose Gründe, die dahinter stecken. So haben viele Frauen einfach zu trockene Haut, was auch bei anderen Körperstellen oft vorkommt. Zum anderen sorgen hormonelle Schwankungen dafür, dass die Brust zu jucken beginnt. Das kann bei verschiedenen Altersgruppen vorkommen, wie zum Beispiel in der Pubertät, im gebärfähigen Alter oder in den Wechseljahren.

Juckende Brüste: Das kannst du dagegen tun

Bei hormonellen Schwankungen und Umstellungen ist das Jucken absolut normal und du brauchst dir keinerlei Sorgen zu machen. In den meisten Fällen hilft eine gute Feuchtigkeitscreme oder ein spezielles Pflegeöl für die Brüste.

Wenn du viel Sport treibst und den falschen BH trägst, kann auch das ein Grund für das Jucken sein. Der richtige BH für deine Körbchengröße und deine Tätigkeit ist entscheidend, dass du dich wohlfühlst und die Haut und das Gewebe nicht unnötig strapaziert und gereizt werden. Du kannst dir auch bei Cardio-Sportarten wie Joggen oder HIIT-Training weiche Pflaster über die Brustwarzen kleben, damit diese durch die Reibung der Bewegung nicht gereizt werden.

Ein weiterer Tipp: Überprüfe dein Waschmittel! Nicht jede Haut verträgt jedes Waschmittel. Versuche es mit einem sanften Waschmittel, das besonders hautschonend ist und beobachte, wie es dir mit dem Wechsel geht. Für alle Tipps gilt, dass das Jucken nach kurzer Zeit wieder aufhören sollte. Ansonsten ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Kommen Schwellungen und Rötungen dazu, solltest du lieber sofort einen Termin für eine Untersuchung ausmachen.

Wann solltest du zum Arzt gehen?

Je nach Dauer und Art des Juckens können andere Gründe hinter dem Juckreiz stecken:

Neurodermitis: Die Hautkrankheit kann auch im Bereich der Brust auftreten. Diese benötigt dann dringend eine spezielle Pflege vom Dermatologen.

Die Hautkrankheit kann auch im Bereich der Brust auftreten. Diese benötigt dann dringend eine spezielle Pflege vom Dermatologen. Veränderung des Brustgewebes: Lasse regelmäßig deine Brust bei einem Frauenarzt untersuchen, um Gewebeveränderungen und Knötchen in der Brust rechtzeitig festzustellen. Eventuell ist auch eine Mammografie eine sichere Methode, die Gesundheit der Brust und des Gewebes festzustellen.

Lasse regelmäßig deine Brust bei einem Frauenarzt untersuchen, um Gewebeveränderungen und Knötchen in der Brust rechtzeitig festzustellen. Eventuell ist auch eine Mammografie eine sichere Methode, die Gesundheit der Brust und des Gewebes festzustellen. Medizinische Eingriffe: Hattest du vor einiger Zeit eine Chemotherapie oder einen operativen Eingriff an der Brust, kann es durchaus zu Juckreiz als Nebenwirkung und Nachwirkung des Heilungsprozesses kommen. Wichtig ist, dass du die Brust regelmäßig kontrollieren lässt.

Versuche deine Brust so gut es geht nicht durch Kratzen noch mehr zu reizen. Das führt oft zu Entzündungen. Generell gilt: Fühlst du dich unwohl oder machst du dir zu große Sorgen, ist ein Arztbesuch die beste Option. Doch in den wenigsten Fällen ist Juckreiz sofort ein Grund zur Sorge.