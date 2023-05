Das passiert mit deiner Haut im Gesicht, wenn du dich nachts nicht abschminkst

Du kommst spät von der Arbeit, einem Treffen mit Freund*innen oder einem anderen Event – das Entfernen der Schminke ist in dem Moment einfach nur lästig.

Vielen Menschen fällt es schwer, nach einem langen Tag noch Make-up-Entferner und Co. auszupacken. Wir verraten dir, wieso es wichtig ist, dich dennoch aufzuraffen und was Make-up-Rückstände mit deiner Haut machen.

Make-up: Was ist eigentlich drin?

Wie der Ratgeber Hautgesundheit verrät, meint Make-up im engeren Sinne die Grundlage zur Abdeckung der Gesichtshaut. Diese kann flüssig oder pudrig sein. Ziel dieser Make-up-Grundlage ist es, Hautunreinheiten, Pigmentflecken und kleinere Falten zu überdecken. So erscheint die Haut gleichmäßiger. Größer gefasst beschreibt Make-up auch alle farblichen Präparate der dekorativen Kosmetik, mit denen du Gesicht oder Nägel verschönern kannst.

Benutzt du gerne diverse Make-up-Produkte, hast du vielleicht auch schon einmal auf die Liste der Inhaltsstoffe geschaut. In der Regel sind viele verschiedene Stoffgemische in den Produkten enthalten. So finden sich beispielsweise in einem Kajalstift typischerweise Farbpigmente, Öle, Duftstoffe, Stabilisatoren, Verdickungsmittel, Wachse sowie Hautpflegemittel. In Lippenstiften werden vor allem Aromen, Farbstoffe, Feuchthaltemittel, Harze, Öle, Parfüms, Sonnenschutz-/UV-Filter und Wachse gemischt. Was in nahezu allen Make-up-Produkten zu finden ist: Duftstoffe, Farbpigmente, UV-Filter und pflegende Inhaltsstoffe.

Make-up besitzt mittlerweile oft verschiedene pflegende Eigenschaften, die auf die einzelnen Hauttypen abgestimmt sind. So sind Make-up-Grundierungen mit einem hohen Wasseranteil und einer feuchtigkeitsspendenden Eigenschaft speziell für eine trockene Haut zusammengesetzt. Ähnliche Produkte mit anderen Eigenschaften gibt es auch für Misch- und fettige Haut. Tägliches Make-up schadet der Haut in der Regel nicht, sofern es frei von Paraffinen und Silikonen ist und zu deinem Hauttypen passt. Dennoch sind die Produkte nicht dafür gedacht, sie auch in der Nacht auf der Haut zu tragen.

Weshalb Abschminken so wichtig ist

Grundsätzlich erneuert sich unsere Haut regelmäßig, wobei die Zellerneuerung nachts stattfindet. Dies bedeutet, dass unsere Haut auf Hochleistung arbeitet, während wir schlafen. Es werden trockene Hautschüppchen abgeworfen, neue Haut darunter gebildet sowie kleine Wunden geschlossen. Für diesen Prozess ist es sehr wichtig, dass die Haut freie Fläche hat und nicht durch verschiedene Stoffe gestört wird. Andernfalls kann es zu Reizungen, Irritationen und empfindlichen Stellen führen. Die Haut möchte atmen und die Feuchtigkeitsspeicher wieder auffüllen, kann dies aber nicht, wenn Make-up sie daran hindert.

Lässt du dein Make-up auch nachts auf der Haut, kann dieses deine Poren verstopfen. Die häufige Folge: Pickel und Mitesser. Genauso ist es bei den Poren rund um deine Wimpern. Befreist du sie nicht von Mascara und Lidschatten, riskierst du Reizungen der Augen. Ebenso können die mit Make-up bedeckten Poren sich nicht erholen und gesunde Wimpern produzieren. Die Folge: Deine Wimpern können abbrechen oder frühzeitig ausfallen.

Gegenüber Stylebook verrät der Dermatologe Dr. Uwe Kirschner, dass die durch Make-up behinderte Zellerneuerung außerdem dazu führen kann, dass schneller Falten entstehen. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass Rötungen, Irritationen und Trockenheit sowie eine Neigung zu allergischen Reaktionen keine Seltenheit sind. Es ist wichtig, dass die Haut nachts sauber ist, sodass sie und der Säureschutzmantel sich regenerieren können. Der Dermatologe rät dir dazu, dich vor dem Schlafengehen immer gründlich abzuschminken. Nur so kann weiteren Folgen vorgebeugt werden. Tipp: Wie du deine Augen richtig abschminkst, haben wir in diesem Artikel für dich zusammengefasst.