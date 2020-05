"Aedes albopictus", wie sie eigentlich heißt, auch bekannt als asiatische Tigermücke, ein fliegender Plagegeist, der sich rapide ausbreitet und jetzt auch Deutschland für sich entdeckt. Auch in Mittelfranken wurde die Mücke schon entdeckt.

Die aus den Tropen Asiens stammende Stechmücke, die gerade einmal maximal 10 mm groß wird (und somit kleiner als die gewöhnlichen Stechmücken ist), nutzt die Klimaerwärmung für sich aus. Da der Blutsauger es sehr gerne warm und feucht mag, findet man das Insekt vermehrt in Deutschland. Und dass, obwohl die Mücke hier eigentlich gar nicht heimisch ist. Äußerlich erkennt man ihn schnell. Das Tier hat gestreifte Unterbeine, sowie einen gestreiften Körper. Ebenfalls ziert ein markanter weißer Streifen den Rücken der Mücke.

Das Insekt breitet sich unaufhaltsam aus

In den 70er Jahren wurde die Mücke erstmals in Albanien nachgewiesen. Seitdem wusste man, dass das außerordentlich stechfreudige Insekt über Handelsrouten seinen Weg nach Europa fand. Von Genua aus verbreitete sich die hartnäckige Mücke in ganz Italien und nutzte sogar Zugvögel um sich fortzubewegen. Mittlerweile global vertreten, kann ein Stich der Mücke schwere gesundheitliche Folgen haben. Aedes albopictus kann nämlich der Träger von gefährlichen Viren sein. Die Mücke selbst ist dabei nicht der Erreger. Allerdings können bis zu 22 Virenarten das Insekt als Wirt nutzen, um sich so bei einem Stich zu verbreiten. Darunter auch durchaus schwere wie Gelbfieber-, Zika-, Chikungunya und Dengue-Fieber-Viren.

Das Insekt nistet sich vorwiegend in einem wassernahen Umfeld ein. Als Brutstätte können feuchte Nischen oder Regentonnen ausreichen. Sogar das Wasser in einem Blumentopfuntersetzer genügt der Mücke. Sollte man dort Larven oder gar ein Nest finden, kann man sich helfen, indem man die Brutstätte trocken legt. Aedes albopictus mag keinen Wind. Um sich nachts zu schützen, genügt ein Ventilator, der immer einen leichten Windzug produziert. Anders als andere Mücken geht die asiatische Tigermücke allerdings vorwiegend tagsüber und in den frühen Abendstunden auf Beutezug. Lange Kleidung und Mückenkerzen können schützen. Ein bewährtes Hausmittel ist ein Zitronen-Nelken-Mix. Dazu einfach eine Zitrone halbieren und mit Gewürznelken spicken. Die Blutsauger können den Duft nicht ausstehen.