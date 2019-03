Zecken hielten im vergangenen Jahr ganz Deutschland in Atem: Noch nie gab es so viele Krankheitsfälle, die durch die Blutsauger ausgelöst wurden. In immer mehr Regionen steigt das Risiko und sie werden zu Risikogebieten erklärt.

Über Zecken redet auch dieses Jahr wieder jeder - aber nur wenige wissen wirklich Bescheid. Wer sich vor den Blutsaugern schützen will, sollte sich aber gut auskennen.

Los geht's: Testen Sie Ihr wissen! Finden Sie in unserem großen Zecken-Quiz heraus, wie viel Sie wirklich über die Spinnentierchen wissen. Wenn Sie sich eingehender über Zecken informieren wollen (natürlich erst nach dem Quiz!), empfehlen wir Ihnen unseren großen Zecken-Ratgeber-Artikel.

Die Super-Zecke Hyalomma Mehr zum Video "Die Super-Zecke Hyalomma"

Für das Quiz wurden Bilder der folgenden Fotografen von pixabay.com verwendet (in alphabetischer Reihenfolge): ekamelev, GWIE, JerzyGorecki, Meli1670, Myriams-Fotos, Nicooografie.

