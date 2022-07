Definition

So äußert sich das Asperger-Syndrom

das Asperger-Syndrom Mögliche Begleiterkrankungen

Ursachen, Diagnose und Behandlung des Syndroms

des Syndroms Fazit

Wie viele Menschen von Autismus betroffen sind, ist schwer zu sagen, da eine Grenze zwischen Autismus und Nicht-Autismus häufig schwer zu ziehen ist; schätzungsweise sind von der Diagnose Asperger etwa 0,5 bis 2 % aller Menschen betroffen. Damit wir unsere Mitmenschen mit diesem Syndrom besser verstehen können, ist es wichtig, einige Fakten rund um die Entwicklungsstörung zu kennen.

Definition und Merkmale des Asperger-Syndroms

Laut der ICD 10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) gelten Autismus-Spektrum-Störungen als "tiefgreifende Entwicklungsstörungen". Der Begriff Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist ein häufig genutzter Oberbegriff für das die Variationsbreite an autistischen Störungen. Sie sind in der ICD 10 unter F84 als "medizinische Diagnosen" gelistet. Unterschieden wird unter anderem zwischen Frühkindlichem Autismus (F 84.0), dem Asperger-Syndrom (F 84.5) und dem Atypischen Autismus (F84.1). Ein Beispiel für eine bekannte Person, die an Asperger leidet, ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg

Das Asperger-Syndrom fällt unter die Oberkategorie des Autismus. Darunter ist eine neurologische Entwicklungsstörung zu verstehen, die sehr komplex und vielfältig ist. Störungen aus dem Autismus-Spektrum werden auch als Störungen in der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung bezeichnet. Menschen, die Asperger haben, weisen bereits ab dem dritten Lebensjahr erste ungewöhnliche Merkmale auf. Oft zu beobachten sind beispielsweise eine verzögerte motorische Entwicklung, eine eingeschränkte Geschicklichkeit, stereotypes Verhalten, eine geringe Interaktionsfähigkeit, eine minimale Mimik sowie häufige Selbstgespräche und sehr spezielle, sonderbare Interessen.

Diese Symptome werden in der Regel noch nicht als Hinweis auf eine Asperger-Störung gesehen, da die Kinder, was ihre kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten betrifft, keine Auffälligkeiten zeigen. In diesem Punkt unterscheidet sich diese Autismus-Form maßgeblich von dem frühkindlichen Autismus. Im Vorschul- oder Grundschulalter werden die Symptome oft deutlicher, da typischerweise erste Probleme mit sozialer Interaktion erkennbar werden. Gefühle und Gedanken, die ihr Gegenüber empfinden, können Kinder mit dem Asperger-Syndrom nur schwer oder nicht verstehen. Gesichtsausdruck, Gestik und Tonfall der Mitmenschen können nicht richtig interpretiert werden, sodass auch Betroffene selbst kaum eine Mimik zeigen. Wechselseitige Gespräche sowie das Aufbauen von Freundschaften wird für Menschen mit Asperger-Autismus zu einer wahren Herausforderung; einige haben allerdings auch gar nicht das Interesse daran. Auch ein Spezialinteresse ist ein mögliches Asperger-Syndrom, das Betroffenen ungewöhnlich ausgeprägte Aufmerksamkeit und Kenntnisse in einem Bereich gibt. Was genau das Interesse ist, ist divers und kann beispielsweise Batterien, Filzgleitern oder Flugzeugen gelten. Einige Betroffene sind derart fixiert auf ihr Spezialgebiet, dass sie für andere Themen nur wenig Neugier und Beachtung aufbringen. Des Weiteren zeigen sich bei einigen Personen Störungen der Sinneswahrnehmung. Dies meint, dass sie sehr sensibel auf bestimmte Gerüche, Geräusche, Oberflächen oder Berührungsreize reagieren. In gesteigerter Form kann dies zu einer Reizüberflutung führen. Bei der motorischen Koordination oder dem Gehen fallen Asperger-Autist*innen oft durch Ungeschicklichkeit auf.

Stärken der Asperger-Autist*innen, das Erwachsenenleben und Begleiterkrankungen

Asperger-Autist*innen überraschen oft mit außerordentlich originellen Ideen. CC0 / Pixabay / geralt +2 Bilder

Asperger-Autist*innen weisen besondere Stärken auf. Eine davon ist die oft frühzeitig einsetzende Entwicklung der Sprache: Betroffene Kinder können in vielen Fällen bereits sprechen, bevor sie frei Laufen können. Im Laufe des Lebens entwickeln sie einen sehr wandlungsfähigen und ausgeprägten, großen Wortschatz. Zudem weisen Menschen mit Asperger-Syndrom meist eine sehr hohe bis überdurchschnittliche Intelligenz auf. Von der möglichen Inselbegabung oder dem Spezialinteresse können sie oft im Berufsleben profitieren. Die Denkfähigkeit von Asperger-Autist*innen ist für Außenstehende häufig beeindruckend. Sie überraschen mit außerordentlich originellen Ideen und können nicht selten stark abstrakt und logisch denken. Typische Charaktereigenschaften sind Aufrichtigkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit, Motiviertheit, Dankbarkeit sowie ein ausgeprägter Wunsch nach Gerechtigkeit.

Bei Erwachsenen lässt die Auffälligkeit der Symptome im Vergleich zum Kindesalter in der Regel nach. Der Sprachstil ist besonders korrekt und detailliert, jedoch ist es keine Seltenheit, dass nur schwer zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterschieden werden kann. Die Mimik bleibt größtenteils starr und Blickkontakt wird vermieden. Asperger-Autist*innen wirken durch die oft verminderte Empathiefähigkeit auf Außenstehende kühl, sodass es schwierig sein kann, enge Bindungen einzugehen. Als Partner*in ist es wichtig, Verständnis zu zeigen und offen zu kommunizieren; eine Beziehung ist also keinesfalls unmöglich. Im Bereich des Sexuallebens fällt auf, dass Betroffene manchmal nur ein sehr geringes bis gar kein Bedürfnis nach körperlicher Nähe haben. Außerdem können zwei verschiedene Auswirkungen auf das Berufsleben folgen: einerseits könnten Kolleg*innen schnell überfordert mit der direkten Kommunikationsweise sein, andererseits könnten sich die Sonderinteressen positiv und nützlich für die berufliche Tätigkeit ausweisen.

In Krisenzeiten wie schulischen oder beruflichen Umbrüchen, der Pubertät oder Todesfällen innerhalb der Familie sind Asperger-Autist*innen sehr anfällig für die Entstehung weiterer Krankheiten. Häufig handelt es sich bei den Begleitkrankheiten um ADHS, Motorik-Störungen, Zwangssymptome, affektive Störungen wie Depressionen, Persönlichkeits-Störungen, aggressives Verhalten, Schlafstörungen, das Tourette-Syndrom, Essstörungen, Stummheit, selbstverletzendes Verhalten oder Schizophrenie.

Ursachen, Diagnose und Therapie

Wodurch genau das Asperger-Syndrom entsteht, ist in der Forschung bislang nicht genau bekannt. Vermutet wird ein Zusammenspiel aus verschiedenen Variablen. Einerseits sind es genetische und neurologische Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie einen wichtigen Einfluss nehmen. Betroffene weisen in vielen Fällen nämlich eine Verwandtschaft mit anderen Betroffenen auf. Andere Untersuchungen ergaben, dass ein hohes Alter der Eltern das Asperger-Risiko erhöht. Belegt ist bisher, dass Infektionen wie Röteln während der Schwangerschaft einen Risikofaktor darstellen; ebenso wie eine Frühgeburt. Forschende diskutieren aktuell, ob die Einnahme bestimmter Medikamente während der Schwangerschaft ebenfalls als Risikofaktor gelten könnte. Im Verdacht stehen unter anderem Mittel gegen Epilepsie, sogenannte Antiepileptika, insbesondere Valproat.

Da sich viele Symptome des Asperger-Syndroms mit Merkmalen anderer Auffälligkeiten wie Zwangsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, schizotypischen oder schizophrenen Störungen überschneiden, ist eine Abgrenzung oft schwer. Damit eine konkrete Diagnose erfolgen kann, ist es wichtig, dass dieser eine ausführliche ärztliche Untersuchung vorangeht. Bei Kindern ist ärztliches Fachpersonal der Kinder- und Jugendpsychiatrie für das Asperger-Syndrom zuständig, bei Erwachsenen sind dies Fachkräfte für Psychiatrie oder Psychotherapie. Im Kinderalter kann Asperger meist besser diagnostiziert werden als im Erwachsenenalter. Dies liegt daran, dass die Symptome bei Kindern in der Regel ausgeprägter und deutlicher erkennbar sind. Darüber hinaus entwickeln viele Betroffene im Erwachsenenalter sogenannte Bewältigungsstrategien, damit sie so normal wie möglich wirken. Meist werden mit zunehmendem Alter nur Folgeerkrankungen wie Depressionen, Angst- oder Zwangsstörungen erkannt, wegen derer sie ärztliche Beratung einholen. Die Ursprungsursache wird größtenteils nicht mehr diagnostiziert.

Eine Heilung des Syndroms gibt es bisher noch nicht. Dennoch gibt es vielfältige Therapiemöglichkeiten, die es Betroffenen anhand eines individuellen Plans ermöglichen, den Alltag so gut wie möglich zu bewältigen. Ob eine Behandlung nötig ist, ist von Person zu Person unterschiedlich. Es werden individuelle Faktoren wie das Ausmaß der Symptome, der Leidensdruck der Betroffenen, das Alter und eventuelle Begleiterkrankungen oder -störungen betrachtet. Infolgedessen könnten beispielsweise verhaltenstherapeutische Verfahren, das Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten in der Gruppe, Ergotherapie oder Physiotherapie das Therapiekonzept umfassen. Die Physiotherapie konzentriert sich als Methode besonders darauf, die motorische Koordination zu schulen und das Selbstvertrauen zu stärken. Wie genau sich das Asperger-Syndrom entwickelt, kann nicht vorausgesagt werden. Individuelle Begleiterkrankungen oder -störungen haben auf den Verlauf einen großen Einfluss.

Fazit

Eine Therapie kann Menschen mit einer Asperger-Störung helfen, den Alltag zu bewältigen. CC0 / Pixabay / geralt +2 Bilder

Ein offener Dialog über das Syndrom ist wichtig für die Gesellschaft. Ein Beispiel für eine bekannte Person mit Asperger-Syndrom ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie steht für einen offenen Dialog ein und wendet sich gegen die Stigmatisierung, unter welcher viele Asperger-Autist*innen jahrzehntelang litten.

Im Umgang mit Asperger-Autist*innen ist es wichtig, verständnisvoll zu agieren, körperliche Grenzen zu respektieren, Gefühle zu äußern und keine langen Monologe zu führen. Eventuelle Begleiterkrankungen oder -störungen können das Leben von Asperger-Autist*innen schwer beeinträchtigen. Deshalb ist es wichtig, dass sie möglichst früh diagnostiziert und fachgerecht behandelt werden. Eine Diagnose ist im Kindesalter meist einfacher zu treffen als im Erwachsenenalter.