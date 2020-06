Darmkrebs-Vorbeugung durch Vitamin D? Laut einer neuen Studie könnte ein ausgewogener Vitamin-D-Haushalt sowohl für die Vorbeugung als auch für den Verlauf mehrerer Krebsarten von Vorteil sein.

In dem im Fachmagazin "Seminars in Cancer Biology" veröffentlichten Studienbericht wird aber auch klar: Nicht alle Personen sprechen gleich gut auf Vitamin-D an.

Krebs vorbeugen: Hilft Vitamin-D?

Besonders bei Darm- und Blutkrebs soll Vitamin-D seine positive Wirkung entfalten. Laut Angaben der Wissenschaftler Carsten Carlberg, Professor an der "Universität Ostfinnland", und Alberto Muñoz, Professor an der "Universität Madrid", soll Vitamin D nicht nur eine Erkrankung vorbeugen können, sondern auch den Krankheitsverlauf in positivem Maße beeinflussen.

Auch Brust- und Prostatakrebs konnten mit einem zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel in Verbindung gebracht werden. Allerdings konnte bisher nicht eindeutig bewiesen werden, dass eine ausreichende Dosis an Vitamin D auch wirklich die Krebssterblichkeit senkt.

Passender Vitamin-D-Spiegel von Person zu Person unterschiedlich

Die Empfindlichkeit gegenüber Vitamin D ist von Person zu Person unterschiedlich. Die Forschungsgruppen von Professor Carlberg zeigten, dass 25 Prozent der finnischen Bevölkerung nur wenig auf das Vitamin ansprangen und eine höhere Dosis benötigten, um den vollen klinischen Nutzen zu erzielen.

