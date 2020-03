Telefonaktion zu Darmkrebs: Zwei Experten beantworten Ihre Fragen

Seit 2002 können gesetzlich Versicherte zur Krebsvorsorge eine Darmspiegelung machen lassen. Über 7,4 Millionen Bundesbürger haben diese Möglichkeit in den vergangenen 18 Jahren genutzt. 139.000 Todesfälle konnten dank Früherkennung verhindert werden, aber es könnten noch mehr sein - wenn nicht so viele Menschen Angst vor der Untersuchung hätten. Bei einer Telefonaktion dieser Zeitung am Dienstag, 10. März, können Interessenten und Betroffene ihre Befürchtungen und Probleme von 16 bis 18 Uhr mit zwei Experten diskutieren.

Wie in jedem Jahr unterstützt die Redaktion damit auch heuer den Darmkrebsmonat März, der auf die Initiative der Felix Burda Stiftung zurückgeht. Sie hat sich die Aufklärung über die Erkrankung zur Aufgabe gemacht und wirbt unermüdlich mit pfiffigen Kampagnen unter www.felix-burda-stiftung.de und auf Plakaten für die Vorsorge.

Experten beantworten ihre Fragen zum Thema Darmkrebs

Mit dieser sind unsere Experten aus ihrer täglichen Praxis bestens vertraut: Prof. Michael Sackmann als Chefarzt am Bamberger Klinikum und Dr. Roland Grüner als niedergelassener Gastroenterologe in Bamberg.