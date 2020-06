Als eine schwer an Covid-19 erkrankte Frau mit hohem Fieber und sich stetig verschlimmernder Atemnot in das Marburger Krankenhaus eingeliefert werden musste, wusste noch niemand so recht, welcher Krankheitsverlauf zu erwarten war. Als sie drei Stunden nach der Einlieferung dann intubiert werden musste, verfinsterte sich die Stimmung bei den behandelnden Ärzten. Mit einem molekularbiologischen Test konnte das Coronavirus zweifelsfrei bestätigt werden, die Prognose für die Patientin sah sehr schlecht aus, wie die Mitarbeiter des Krankenhauses gegenüber dem MDR berichten. Andreas Gebauer, Krebsspezialist, hatte jedoch eine Idee:

"Wir wussten, dass Patienten mit einem schweren oder sogar tödlichen Verlauf durch einen sogenannten Zytokinsturm charakterisiert sind. Dabei handelt es sich um eine Überschwemmung des Körpers mit Substanzen, die das Immunsystem stimulieren“, wird er im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zitiert.

Krebsmedikament gegen Corona: Entscheidung war schwer

Diese Überschwemmung sei es, die es den Viren leicht mache sich zu verbreiten. Ruxolitinib, ein Mittel, das zur Krebsbehandlung eingesetzt wird und bereits seit 2012 auf dem Markt erhältlich ist, hemmt im Körper Enzyme. Dadurch ließe sich auch die überschießende Entzündungsreaktion unter Kontrolle bringen. Eigentlich wird das Medikament bei Myelofibriose, einer chronischen Erkrankung des Knochenmarks, eingesetzt.

Dieser Umstand verleitete Gebauer auch zu einer Behandlung mit dem Krebsmedikament. Und der Erfolg spricht für sich. Der Zustand der Patientin verbesserte sich wieder. Dieses Phänomen konnten die Ärzte auch bei anderen Betroffenen ausmachen. Mit dem zehnten Tag in der Klinik wurde die Frau wieder schrittweise vom Beatmungsgerät entwöhnt. Die Vermehrung der Viren war in dem Zeitraum, als das Medikament verabreicht wurde, zurückgegangen.

Professor Hinnerk Wulf, Direktor der Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie blickt mit gemischten Gefühlen auf die Behandlung zurück: "Wir standen vor einer schweren Entscheidung, denn ob die Theorie auch in der Praxis funktioniert, war ungewiss; mit der versuchsweisen Behandlung war eben auch ein Risiko verbunden", schildert er dem MDR.

Krebsmedikament bereits sehr gut erforscht

Ruxolitinib ist bereits das zweite entzündungshemmende Medikament, das eine Vermehrung der Covid-19-Viren eindämmen konnte. Ein britisches Forschungsteam hat ebenfalls veröffentlicht, dass die Sterberate von Covid-19-Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf unter Behandlung des Medikamentes um ein Drittel zurückging.

Über das Medikament Ruxolitinib gibt es einen Einblick in die Wirkungsweise in einem Fachartikel des Magazins "Nature".