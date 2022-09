Ab 1. Oktober: Wichtige Änderung beim Corona-Impfstatus

Wann gilt man in Deutschland noch als vollständig geimpft?

Die aktuelle Regelung läuft zum 30. September 2022 aus

Zum 1. Oktober 2022 tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Für Millionen Deutsche bedeutet das, dass sich auch ihr Corona-Impfstatus ändert. Doch was bedeutet die neue Rechtslage im Einzelnen?

Corona-Impfstatus ändert sich ab 1. Oktober: Wer gilt noch als vollständig geimpft?

Als vollständig geimpft galt man bislang mit zwei Impfungen oder mit einer Impfung plus Corona-Infektion. Genau das ändert sich aber ab 1. Oktober 2022: Dann nämlich tritt eine Änderung der Infektionsschutzverordnung in Kraft, welche die bestehende Regelung verschärft. Auf der offiziellen Website der Bundesregierung kann man nachlesen, was sich ab diesem Zeitpunkt in puncto Impfstatus ändern wird.

Regelung bis zum 30. September 2022:

Als vollständig geimpft gilt, wer

drei Einzelimpfungen erhalten hat

erhalten hat zwei Impfungen erhalten hat oder

erhalten hat oder eine Impfung erhalten hat , wenn vor der Impfung eine mit Antikörpertest oder PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte oder nach der Impfung eine mit PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte und seit der Testung 28 Tage vergangen sind oder vor der Impfung eine mit PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte

erhalten hat wenn

Regelung ab 1. Oktober 2022:

Als vollständig geimpft gilt, wer

drei Impfungen (Abstand von mindestens drei Monaten zwischen zweiter und dritter Impfung) erhalten hat oder

(Abstand von mindestens drei Monaten zwischen zweiter und dritter Impfung) erhalten hat oder zwei Impfungen, wenn vor der ersten Impfung eine mit Antikörpertest nachgewiesene Infektion erfolgte oder vor der zweiten Impfung eine mit PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte oder nach der zweiten Impfung eine mit PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte und seit der Testung 28 Tage vergangen sind

wenn

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind bis zu 11,8 Millionen Menschen in Deutschland von der Änderung betroffen. Etwa 63,4 Millionen Menschen haben bislang eine Grundimmunisierung erhalten. Davon haben 51,6 Millionen mindestens eine Auffrischungsimpfung bekommen. Um den Status als vollständig Geimpfte zu behalten, brauchen zweifach Geimpfte ohne nachgewiesene Corona-Infektion eine Auffrischungsimpfung.

Voraussetzung für den Impfstatus "vollständig geimpft" ist natürlich die Impfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Aktuell sind das fünf Impfstoffe:

BioNTech Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson

Novavax

Vor dem Hintergrund eines befürchteten starken Anstiegs der Infektionszahlen im Herbst warb Gesundheitsminister Karl Lauterbach für eine zweite Auffrischimpfungen ("Booster"), und zwar nicht nur bei älteren Menschen ab 60 Jahren. Er würde die Auffrischungsimpfung (in Absprache mit dem Hausarzt) auch Jüngeren empfehlen, so der SPD-Politiker gegenüber dem "Spiegel".

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine zweite Booster-Impfung für besonders Gefährdete und Personal in Pflegeeinrichtung und Kliniken. Seit dem 1. September 2022 sind an die Corona-Mutation BA.1 angepasste mRNA-Impfstoffe für Personen über 12 Jahre zugelassen.

