Forschende mit mathematischem Modell zum Coronavirus

zum Coronavirus Corona womöglich bald Kinderkrankheit

Sterblichkeitsrate von Demografie des Landes abhängig

abhängig Auch Horror-Szenario denkbar, so eine Wissenschaftlerin

Nach rund eineinhalb Jahren Coronavirus-Pandemie und Einschränkungen, Infektionsschutzmaßnahmen und Regelungen wird eines immer wahrscheinlicher: Das Virus wird uns auch in Zukunft begleitet, wenn auch nicht in der gleichen Form wie heute. Davon gehen immer mehr Experten, beispielsweise die US-Infektiologin Jennie Lavine der Emory University in Atlanta oder auch der bekannte Virologe Christian Drosten aus. Auch Forschende der Pennsylvania State University in den USA und der Universität Oslo in Norwegen haben sich mit der zukünftigen Entwicklung der Pandemie beschäftigt. Die Untersuchung wurde kürzlich im Fachmagazin "Science Advances" veröffentlicht und legt nahe, dass Covid-19 in den nächsten Jahren vor allem eine Kinderkrankheit werden könnte.

Coronavirus verändert sich weiter - und wird möglicherweise zu einer Kinderkrankheit

Schon jetzt sei absehbar, dass das Virus mit weiterer Mutation immer schwächer werden könne. Setze sich dieser Trend fort, sei das Virus für Erwachsene irgendwann kein Problem mehr, so das Forscherteam. "Nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus gibt es ein klares Anzeichen für einen mit dem Alter zunehmenden Schweregrad und eine höhere Sterblichkeit", erklärt Ottar Bjornstad, Wissenschaftler der Universität Oslo.

"Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich das Infektionsrisiko wahrscheinlich auf jüngere Kinder verlagern wird, da die erwachsene Bevölkerung entweder durch Impfung oder Exposition gegenüber dem Virus immun wird". Eine solche Verschiebung der Viruslast habe bereits in der Vergangenheit stattgefunden. Immer dann, wenn aus einer pandemischen, eine endemische Infektionslage entstehe, schildert Bjornstad. "Endemisch" sind Krankheiten, wenn sie dauerhaft und gehäuft in einer Region oder Population vorkommen.

"Historische Aufzeichnungen über Atemwegserkrankungen zeigen, dass sich die Muster der Altersinzidenz bei neuen Epidemien stark von der endemischen Verbreitung unterscheiden können", so Bjornstad. Aktuelle Untersuchungen von Viren der Vergangenheit deuten etwa darauf hin, dass die Pandemie von 1889 bis 1890, die auch als asiatische oder russische Grippe bekannt ist und an der eine Million Menschen, vor allem Erwachsene über 70 Jahren, starben, durch das Auftreten des HCoV-OC43-Virus verursacht worden sein könnte. Dieses Virus ist heute ein endemisches, mildes Erkältungsvirus, das immer wieder auftritt und vor allem Kinder im Alter von 7 bis 12 Monaten befällt.

Mathematisches Modell soll bei zukünftigen Maßnahmen gegen Corona helfen

Zwar kann es im Fall der SARS-CoV-2-Viren zu einer erneuten Infektion bei Erwachsenen kommen, wenn die Immunität aus einer vorangegangenen Infektion oder Impfung nachlässt - diese wird jedoch höchstwahrscheinlich einen milderen Verlauf haben. Die bisherigen Erkenntnisse der Forscher geben Hinweise darauf, dass der Schweregrad der Krankheit mit jeder Infektion sinkt. "Wissenschaftliche Erkenntnisse über saisonale Coronaviren deuten darauf hin, dass eine vorangegangene Infektion nur kurzfristig Immunität gegen eine erneute Infektion verleiht, sodass es zu wiederholten Ausbrüchen kommen kann", erklärt der Experte. Eine Impfung biete dagegen stärkeren Schutz.

FFP2-Maske: Testsieger bei Amazon ansehen

Das Forscherteam entwickelte ein mathematisches Modell mit dem Namen "realistisches altersstrukturiertes (RAS) mathematisches Modell". Damit könne die Demografie, die Verbreitung und Dauer der Immunität berücksichtigt werden. So sei es möglich, künftige Szenarien für Altersinzidenz und Sterblichkeitsrate des Coronavirus zu untersuchen.

Die Forschung erstreckt sich dabei über kurze, mittlere und lange Zeiträume von einem, zehn oder 20 Jahren. Dabei untersuchten die Forschenden elf verschiedene Länder. Die gesammelten Daten aus China, Japan, Südkorea, Spanien, England, Frankreich, Deutschland, Italien, USA, Brasilien und Südafrika seien vor allem durch die stark unterschiedliche Demografie wertvoll für Entwicklung des Modells. "Mit unserem Modell ist es möglich, gesicherte Vorhersagen des altersbedingten Risikos zu treffen. Darunter fallen Faktoren wie kurz- oder langfristige Immunität, die Verringerung des Schweregrads der Krankheit und die Exposition in verschiedenen Ländern" sagte Ruiyun Li, Doktorand an der Universität Oslo.

"Düsteres Zukunftsszenario" möglich, erklärt eine Wissenschaftlerin

"Bei vielen infektiösen Atemwegserkrankungen steigt die Verbreitung in der Bevölkerung während einer Epidemie sprunghaft an, geht aber in einem abnehmenden Wellenmuster zurück, wenn sich die Infektion im Laufe der Zeit auf ein endemisches Gleichgewicht zubewegt", so Li. "Durch unsere Vorhersagen wissen wir, dass es eine andere Altersstruktur als zu Beginn der Covid-19-Epidemie geben wird. In einem Szenario mit lang anhaltender Immunität, entweder dauerhaft oder für mindestens 10 Jahre, werden die höchsten Infektionsraten für junge Menschen vorhergesagt, da ältere Menschen durch frühere Infektionen vor Neuinfektionen geschützt sind", ordnet Li das Forschungsergebnis ein.

Jessica Metcalf, leitende Professorin für Ökologie und Evolutionsbiologie an der Princeton University fügt hinzu, dass diese Vorhersage jedoch nur zutreffen werde, sollten Neuinfektionen lediglich leichte Erkrankungen hervorrufen. Ebenfalls möglich sei es, dass die Sterblichkeitsrate im Laufe der Zeit unverändert bleiben könnte, wenn die Erstinfektionen keine erneute Erkrankung verhindern oder schwere Erkrankungen bei älteren Menschen abmildern. "In diesem düsteren Szenario wird die übermäßige Sterblichkeit aufgrund ständiger schwerer Neuinfektionen, die auf eine nachlassende Immunität zurückzuführen sind, so lange anhalten, bis wirksamere pharmazeutische Mittel zur Verfügung stehen", so Metcalf.

Interessant: Das RAS-Modell der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagt unterschiedliche Ergebnisse für unterschiedliche Länder voraus. "Durch das steigende Sterblichkeitsrisiko mit fortgeschrittenem Alter liegt es nahe, dass in Ländern mit einer älteren Bevölkerungsstruktur ein größerer Anteil an Todesfällen zu verzeichnen ist als in Ländern mit einer relativ jüngeren Bevölkerungsstruktur", sagte Nils Christian Stenseth von der Universität Oslo. "In Übereinstimmung damit weist beispielsweise Südafrika durch seine junge Bevölkerungsstruktur weniger prognostizierte Todesfälle auf als ältere Bevölkerungen wie Italien. Unabhängig von der Demografie sagen wir jedoch eine konsistente Verlagerung des Risikos auf die Jugend voraus."

Die Forschenden erklärten, dass das mathematische Modell so konzipiert sei, dass den Gesundheitsbehörden ein leistungsfähiges und flexibles Instrument zur Verfügung stehe. Damit könne die künftige altersbedingte Verbreitung von Covid-19 untersucht werden, um die Bereitschaft und den Einsatz von Maßnahmen zu verbessern. Bjornstad erklärt: "Der mathematische Rahmen, den wir entwickelt haben, ist flexibel und kann dabei helfen, Strategien zur Eindämmung der Krankheit für Länder mit unterschiedlicher Demografie und sozialer Durchmischung auf der ganzen Welt anzupassen. Damit konnten wir ein wichtiges Instrument für politische Entscheidungen schaffen."