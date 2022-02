Viele Menschen in Deutschland sind mittlerweile gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen. Dennoch weiß niemand, wie gut die körpereigene Immunabwehr gegen neue Corona-Varianten ist.

Forscher aus München haben nun untersucht, wie viele Kontakte es mit Omikron oder anderen Varianten braucht, um eine gute Antikörper-Antwort zu entwickeln.

Wann hat das Immunsystem die beste Antikörper-Antwort entwickelt?

Omikron treibt die Zahl der Neuinfektionen aktuell in die Höhe und dominiert mittlerweile in vielen Ländern - auch in Deutschland. Auch Geimpfte und Geboosterte können sich mit der neuen Variante anstecken - auch, wenn die Impfstoffe vor einem schweren Verlauf schützen. Aber warum stecken sich geimpfte und geboosterte Personen überhaupt an? Omikron weist viele Mutationen im Spike-Protein auf, wodurch er sich schnell verbreiten kann und somit den Impfschutz umgehen kann.

Forscher fragen sich daher, wie die beste Immunität gegen Corona erreicht werden kann, wenn die Impfung alleine nicht ausreicht. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Helmholtz Munich und der Technischen Universität München haben darauf jetzt eine Antwort gefunden. Wie Nature Medicine berichten, sind insgesamt drei Kontakte zum Spike-Protein als viralem Antigen notwendig, damit Antikörper nicht nur in ausreichender Menge, sondern auch in hoher Qualität entwickelt werden.

Gut geschützt sind also diese drei Personengruppen:

dreifach Geimpfte

Genesene, die zwei Impfungen erhalten haben

zweifach Geimpfte nach einer Durchbruchsinfektion

Bessere Antikörper gegen Omikron nötig

Bei Omikron konnte die stärkste Immunflucht gegen neutralisierende Antikörper beobachtet werden. "Hier braucht man deutlich mehr und bessere Antikörper, um das Virus zu neutralisieren", sagt der Forscher Oliver Keppler.

Dreimaliger Kontakt mit dem Spike-Protein erwies sich in der Studie als bester Schutz gegen alle Varianten inklusive Omikron. Die Forscher sind sich einig, dass die durch Impfungen aufgebaute Immunität essenziell für einen effektiven Schutz seien. Aber auch eine Durchbruchsinfektion habe den gleichen Effekt wie eine zusätzliche Impfung.