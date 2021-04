Aktuelle Studie zur britischen Corona-Variante B.1.1.7 aus England

zur britischen Corona-Variante aus England Studie zeigt: Corona-Mutation zwar ansteckender, aber nicht tödlicher

Auch keine schwereren Verläufe durch Mutation

Die britische Corona-Mutation B.1.1.7 breitet sich in Deutschland weiterhin rasant aus. Durch sogenannten Gensequenzierungen wird immer wieder festgestellt, dass die britische Mutation das Infektionsgeschehen dominiert. Noch vor wenigen Wochen hieß es, die Variante könnte tatsächlich nicht nur ansteckender, sondern auch tödlich sein.

Studien zeigen: Britische Corona-Mutante nicht tödlicher

Vor allem für eine spezielle Personengruppe sei die B.1.1.7 Mutation gefährlich: Menschen unter 20 Jahren sollen sich schneller mit der Corona-Mutante aus England anstecken. Nun geben allerdings zwei Studien Entwarnung. Zwar belegen sie, dass die britische Variante ansteckender ist, allerdings ist sie nicht tödlicher.

Weiterhin heißt es, dass sie auch nicht zu schwereren Verläufen führt. Zu diesem Schluss kommen Forscher in zwei gesonderten Studien, die in den Fachmagazinen "The Lancet Infectious Diseases" und "The Lancet Public Health" veröffentlicht wurden.

Forscher des University College London untersuchten mittels PCR-Tests von Infizierten deren Viruslast und werteten diese aus. Dabei stellten sie fest, dass Menschen, die sich mit der britischen Mutation infiziert hatten, eine größere Viruslast aufwiesen. Der Anteil der Menschen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstarben, war bei der Mutation allerdings nicht erhöht.

Mutante ansteckender, aber nicht zwingend schwerere Verläufe

Die zweite Studie legte ihren Fokus auf die Symptome. Corona-Patienten meldeten diese über eine App des Gesundheitssystems. Mittels Gensequenzierung wurde zudem ermittelt, welcher Patient an welcher Variante erkrankt war. Hier zeigte sich, dass es keinen Unterschied bei der Schwere der Verläufe gibt.

Einzig für die britische Mutation wiesen die Forscher allerdings einen höheren R-Wert aus. Dieser beschreibt die Entwicklung der Pandemie. Damit sei bestätigt, dass die britische Corona-Mutation sich tatsächlich schneller verbreite und ansteckender sei, allerdings nicht tödlicher ist und keine schwereren Verläufe als eine Infektion mit einer anderen Variante hervorrufe.

Da die beiden Studien zur "Hochphase" der britischen Corona-Mutation im Winter 2020 in London und Südengland durchgeführt wurden, hatten die Forscher eine gute Vergleichbarkeit, so der BR in einem Medienbericht. Dennoch räumen die Forscher ein, dass noch weitere Studien nötig sind, um klarere Erkenntnisse zu gewinnen.

Weitere Wissenschaftler und Gesundheitsexperten haben allerdings derzeit die Befürchtung, dass das Coronavirus so weit mutieren könnte, dass es immun gegen die Impfstoffe werden könnte. Dies könnte dramatische Folgen für die Entwicklung der Pandemie haben.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.