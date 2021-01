Konkret wird in dem Kettenbrief vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt: Angeblich würden Täter von Tür zu Tür gehen und sich als Mitarbeiter der lokalen Behörden ausgeben und in deren Auftrag Masken verteilen.

Laut Kettenbrief seien die Masken mit Betäubungsmitteln getränkt. Die Betrüger würden die Anwohner bitten, die Maske anzuprobieren, um zu schauen, ob diese passt. Setze man diese auf, würde man betäubt und anschließend ausgeraubt werden.

Kettenbrief ist Unsinn und sollte sofort gelöscht werden

Anne Höfer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken, hat von diesem Kettenbrief auch schon gehört. "In der Region Oberfranken gab es aber noch keine gemeldeten Vorfälle dieser Art", sagt sie. Sie stuft den Kettenbrief in die Kategorie "Fakenews" ein. "Dieser Kettenbrief ist Unsinn. Betroffene, die einen solchen Kettenbrief erhalten, sollen ihn löschen und nicht weiterleiten", rät Anne Höfer. Die Pressesprecherin empfiehlt, dass man dennoch immer mit einem gesunden Misstrauen durch die Welt gehen solle.

Der Kettenbrief kursiert bereits seit April 2020 immer mal wieder in den sozialen Netzwerken wie WhatsApp oder Facebook, wie die Experten von "Mimikama" schreiben. Demnach stammt der Text der Nachricht ursprünglich aus dem Englischen.

Laut n-joy existiert der am Ende des Kettenbriefs erwähnte Beitrag des MDR über die Betrugsmasche übrigens ebenfalls nicht.

Kriminelle versuchen, die Corona-Pandemie für sich zu nutzen

Auch wenn es sich bei dem Kettenbrief also nur um ein Gerücht handelt, raten die Experten von "Mimikama" trotzdem dazu, wachsam zu sein. Kriminelle würden immer wieder versuchen, die Corona-Pandemie für sich zu nutzen.

Die Experten vermuten daher auch, dass eine andere Betrugsmasche, die im März 2020 aufkam und vor der damals auch die Polizei warnte, eventuell die Grundlage für den aktuellen Kettenbrief sein könnte.

Damals gaben sich Unbekannte an den Haustüren als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus, die einen Covid-19-Test bei den Bewohnern durchführen wollten. Stattdessen versuchten sie mit diesem Trick, Zutritt zu den Wohnungen zu bekommen, um dort Bargeld und Wertgegenstände zu stehlen.

Kleines Detail kann helfen, um Fake-News zu identifizieren

Ob Warnungen vor Betrugsmaschen oder andere Gerüchte, Halbwahrheiten und Fake News: Solche Kettenbriefe nerven! Wenn Sie sich unsicher sind, wie sie eine Nachricht einschätzen sollen, kann ein kleines Detail helfen: WhatsApp-User sehen nicht nur, ob es sich um eine weitergeleitete Nachricht handelt, sondern bekommen auch einen Hinweis darauf, wie oft sie schon weitergeleitet wurde - und zwar durch die Anzahl der Pfeile neben dem kursiv gedruckten "Weitergeleitet".

Oft weitergeleitete Kettenbriefe bekommen zwei graue Pfeile über der Nachricht. Solche Nachrichten sollten Sie besser nicht weiterverbreiten.

