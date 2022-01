Die Corona-Variante Omikron ist mittlerweile in vielen Bundesländern vorherrschend. Und stellt die Labore vor eine neue Herausforderung. Könnten PCR-Tests in der fünften Welle knapp werden?

Wegen drohender Laborengpässen fordert der Grünen-Politiker Janosch Dahmen im ZDF, dass die PCR-Tests für schwer Kranke oder Pfleger reserviert werden.

"Wir müssen sicherstellen, dass PCR-Tests vor allem für die medizinische Diagnostik schwer kranker Menschen und Mitarbeitende der kritischen Infrastruktur prioritär verwendet werden, also zum Beispiel für Ärztinnen und Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger", sagt er bei ZDFheute.

Das würde bedeuten, dass für alle anderen im Einzelfall nicht immer sofort ein PCR-Test zur Verfügung steht - auch, wenn sie einen Anspruch darauf haben durch zum Beispiel eine rote Meldung auf ihrer Corona-Warn-App.

"Möglicherweise muss sich der eine oder andere im Einzelfall darauf einstellen, dass er nicht von heute auf morgen aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden kann, sollten die Fallzahlen weiter so dramatisch ansteigen", so Dahmen.

Auch der Testbetreiber Bioscientia hat vor einem Engpass bei PCR-Tests gewarnt: "Wenn man von einer Positiv-Rate von 30 Prozent ausgeht, bedeutet das zwei Millionen Tests pro Tag. So viele Tests gibt es einfach nicht. Auch bei den größten Kapazitäten bekämen wir das nicht hin", sagte Bioscentia-Sprecher Hendrik Borucki ZDFheute.

Die weitere Teststrategie wird vermutlich auch bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert werden.

