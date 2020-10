Bereits mehrere Schulen in Franken waren schon betroffen: Ein Schüler oder eine Lehrkraft war mit dem Coronavirus infiziert oder im Verdacht erkrankt zu sein. Ganze Klassen wurden daraufhin in Quarantäne geschickt, bis entweder ein negativer Test vorlag oder die Betroffenen wieder genesen waren.

Doch wie muss eine Schule eigentlich genau vorgehen, wenn ein Schüler oder eine Lehrkraft infiziert ist? Ziel ist es, laut dem Bayerischen Schulministerium für Unterricht und Kultus, stets auf die sich verändernde Infektionslage reagieren zu können und so lange wie möglich sicherzustellen, dass die Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen können.

Corona in der Schule: Wie muss vorgegangen werden?

Welche Maßnahmen im einzelnen und individuell beschlossen werden, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulaufsicht. Dabei wird aufgrund folgender Gesichtspunkte entschieden, heißt es weiter im offiziellen Schreiben des Ministeriums:

erste Entscheidungen bezogen auf einzelne, betroffene Klasse

weitere Entscheidung bezogen auf die einzelne, betroffene Schule

Entscheidungen werden mit Blick auf die 7-Tage-Inzidenz getroffen

Zudem wird unter drei Stufen abgewogen:

Stufe 1: Die 7-Tage-Inzidenz ist <35 pro 100.000 Einwohner - Regelbetrieb unter Hygieneauflagen

Stufe 2: Die 7-Tage-Inzidenz ist <50 pro 100.000 Einwohner - Ab Jahrgangsstufe 5 gilt ein fester Sitzplan im Klassenzimmer, sowie Maskenpflicht; an Grundschulen gilt keine Maskenpflicht

Stufe 3: Die 7-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner - Mindestabstand, Maskenpflicht im Klassenzimmer auch in der Grundschule; gibt es keine Möglichkeit genug Abstand zu halten, werden die Klassen erneut aufgeteilt und erscheinen im Wechsel zum Präsenz- bzw. Distanzunterricht

Wann wird eine ganze Schule geschlossen?

Grundsätzlich erfolgen vollständige Schulschließungen ab einem bestimmten Inzidenzwert nicht. Haben die entsprechenden Gesundheitsbehörden Grund zur Ausweitung der Regelungen, sind entsprechende Anordnungen zulässig, so das Kultusministerium.

Müssen Schüler getestet werden und der Test fällt negativ aus, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt, ob die Schüler wieder in die Schule gehen dürfen oder trotzdem vierzehn Tage in Quarantäne bleiben müssen. Auch für alle Anordnungen hinsichtlich der Corona-Maßnahmen - wie zum Beispiel Schulschließungen - sind die Gesundheitsämter zuständig. Für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die jeweilige Schulleitung verantwortlich.

Hier finden Sie alle wichtigen Neuigkeiten zu Corona in Bayern

Für Hygienemaßnahmen in Mittagsbetreuungen von Grund- und Förderschulen sind die Träger verantwortlich. Auf allen Schulgeländen ist für jeden, der sich dort aufhält, das Tragen einer Maske Pflicht. Dabei gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel für Kinder unter sechs Jahren oder für Menschen mit Behinderung oder Menschen, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist eine Maske zu tragen.

Was passiert, wenn ein Schüler Corona hat?

Sollte ein Schüler Erkältungssymptome zeigen, ist ein Schulbesuch erst wieder möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden sich kein Fieber entwickelt hat. Kommen mit Fieber erkrankte Schüler dennoch in die Schule, muss er oder sie isoliert werden, um niemanden anzustecken. Weisen Schüler Symptome wie Hals- oder Ohrenschmerzen, Durchfall, Erbrechen oder starke Bauchschmerzen auf, dürfen sie die Schule nicht besuchen. Erst, wenn der Schüler auch hier 24 Stunden symptomfrei ist, darf er oder sie wieder in die Schule.

Wurde ein Schüler positiv auf Corona getestet, darf er oder sie erst wieder in die Schule, wenn ein weiterer Test negativ ist oder aufgrund eines ärztlichen Attests. Zudem muss die Klasse des jeweiligen Schülers für 14 Tage in Quarantäne und werden getestet. Ob die Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das Gesundheitsamt. Sind Lehrer allerdings auch an Corona erkrankt, gelten für sie ebenfalls die 14 Tage Quarantäne.

Alle Informationen finden Sie ausführlich auf der Seite des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus.