Dritte Impfung : Wann ist die Auffrischungsimpfung nötig?

Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson? Lauterbach hat deutliche Empfehlung bei Booster-Impfung

Aktuell empfiehlt die Stiko den dritten Piks vor allem für Menschen mit Immunschwäche, Menschen ab 70 Jahren, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sowie Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegepersonal. Aber mittelfristig müssen wohl alle ihre Corona-Impfungen auffrischen. Doch wie lange wirkt welcher Impfstoff – und was sollte am besten zum "Boostern" genommen werden?

Lauterbach zur Booster-Impfung: "Was wirkt am besten? Wechseln wirkt am besten!"

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach empfiehlt via Twitter folgende Impfkombination:

1. und 2. Impfung mit Biontech, dann 3. Impfung mit Moderna

1. und 2. Impfung mit Moderna, dann 3. Impfung mit Biontech

1. Impfung mit Johnson & Johnson, dann 2. Impfung mit Moderna

Lauterbach setzt also einen Wechsel des Impfstoffs, um den größtmöglichen Schutz gegen Corona zu erreichen. Wer mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurde, erhält auch bei der Booster-Impfung einen mRNA-Impfstoff.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die dritte Impfung?

Ein schwedisches Forschungsteam hat im Zuge einer Studie mehr als 840.000 Geimpfte und etwa genau so viele Ungeimpfte untersucht. Im Beobachtungszeitraum von neun Monaten infizierten sich knapp 28.000 Menschen mit Corona. Ein Teil der Untersuchungen bezog sich auch auf die Wirksamkeit der Impfstoffe.

Das sind die Ergebnisse zur Wirksamkeit in Kürze:

1. und 2. Impfung Astrazeneca: Nach 4 Monaten kein Effekt mehr nachweisbar

1. und 2. Impfung Biontech: Nach 7 Monaten kein Effekt mehr nachweisbar

1. und 2. Impfung Moderna: Nach 6 Monaten noch 60% Impfschutz (nicht genug Impflinge für konkrete Aussagen)

1. Impfung Astrazeneca und 1. Impfung Biontech oder Moderna: Nach 4 bis 6 Monaten noch 60% Impfschutz (ebenfalls nicht genug Impflinge für konkrete Aussagen)

