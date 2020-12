Ganz Deutschland ist seit Mittwoch, 16.12.2020, in einem harten Lockdown. In Bayern herrschen sogar noch etwas schärfere Maßnahmen.

Viele Menschen sind mittlerweile aufgrund der Fülle an Regeln überfordert und fragen sich zum Beispiel, mit wie vielen Menschen sie jetzt konkret feiern dürfen und ob es möglich wäre, dass die Polizei in ihre Wohnung kommt und die Corona-Beschlüsse überprüft. In den letzten Wochen hatte die Polizei ja schon einige Privatpartys unterbunden, wie beispielsweise in Wallgau oder in Haßfurt.

Welche Regeln gelten zum Corona-Weihnachten?

Wie wir bereits wissen, gibt es nun auch für Weihnachten eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr und eine Kontaktbeschränkung von höchstens vier über den eigenen Hausstand hinausgehende Personen (zuzüglich deren Kinder im Alter bis 14 Jahren). Zum engsten Familienkreis gehören außer den Angehörigen des eigenen Hausstands auch Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörige.

Außerdem wird die Einhaltung der Infektionsschutzregeln von der Polizei und den Ordnungsbehörden kontrolliert. Für den Verstoß gegen die landesweite Ausgangssperre wird ein Mindestbußgeld von 500 Euro festgesetzt. Kann die Polizei nun auch die Wohnungen der Feiernden überprüfen? Schon im Frühjahr gab es Diskussionen über diese Frage. Grundsätzlich ist die eigene Wohnung oder das Haus unverletzlich, so steht es in unserem Grundgesetz unter Artikel 13. Dennoch: es gibt Ausnahmen.

Focus.de hat mit dem Gelsenkirchener Anwalt Kempgen gesprochen, welcher meint, dass Wohnungen grundsätzlich von der Polizei betreten werden dürfen, wenn eine nächtliche Ruhestörung vorliegt oder wenn die Polizei eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben verhindern will. Dies gelte auch während der Weihnachtsfeiertage 2020.

Grundrechte gelten nicht schrankenlos

Der Verfassungsrechtler Dr. Walther Michl von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität ist jedoch der Ansicht, dass die Polizei erst einmal klingeln muss und einen Durchsuchungsbeschluss benötigt. Nur in ganz extremen Fällen darf die Polizei die Wohnung stürmen. Michl denkt, dies würde bei Corona-Verstößen nicht gelten. Michl sieht es gar als verfassungswidrig, wenn die Polizei "Buch führen" würde, um die Kontaktpersonen zu ermitteln. Auch Söder sagt dazu im Bayerischen Rundfunk im November: „Keine proaktiven Kontrollen im Privatbereich, aber sehr deutliche Kontrollen im öffentlichen Bereich“.

Der Anwalt Kempgen meint dazu allerdings, dass durch die neuen Maßnahmen gewisse Grundrechte, wie Freiheit und Unverletzlichkeit der Wohnung zwar tangiert werden, dass diese Grundrechte jedoch von Natur aus nicht schrankenlos seien. Als Gefahr könne auch Ordnungswidrigkeiten nach den Corona-Regeln gelten.

