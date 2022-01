Corona-Endemie: Was bedeutet "Endemie"?

Bereitet Omikron der Pandemie ein Ende?

Virologin Ulrike Protzer, Epidemiologe Gérard Krause und weitere Experten äußern Zweifel an der populären Theorie

Epidemiologe und weitere Experten äußern an der populären Theorie Nach Omikron könnte Delta zurückkehren oder eine andere Mutation entstehen

Läutet die Omikron-Welle ein Ende der Pandemie ein und führt uns in die Endemie? Letzteres würde bedeutet, dass das Coronavirus zwar weiterhin dauerhaft und regional gehäuft in Deutschland (und anderen Ländern) auftritt, für die Gesamtbevölkerung jedoch weniger gefährlich ist. Die Virologin Isabella Eckerle von der Uniklinik Genf erklärt: "Was die Endemie aussagt ist, dass es sich dann um keine Pandemie mehr handelt. Das bedeutet, wir werden dann nur noch lokale Ausbrüche der Krankheit sehen. Dieses explosionsartige verbreiten der Krankheit, wird dann nicht mehr stattfinden können." Harmlos werde das Coronavirus dadurch nicht - aber für die Gesamtbevölkerung weniger gefährlich. Doch Experten äußern nun Zweifel an einem baldigen Ende der Pandemie: Nach der Omikron-Welle könnten die Delta-Variante oder andere Mutationen zurückkehren.

"Absolut möglich, dass Delta zurückkommt"

"Es ist absolut möglich, dass nach dem Abflachen der aktuellen Welle Delta zurückkommt", sagte Ulrike Protzer, Leiterin des Instituts für Virologie an der TU München, der Funke-Mediengruppe. "Wir können nicht sicher sein, dass Omikron Delta ablöst." Die Immunität gegen das Coronavirus sei nach einer Omikron-Infektion "ein bisschen anders", als nach einer Delta-Infektion. "Aber wenn man geimpft ist und dann vielleicht zusätzlich eine Infektion hatte, kann das Immunsystem mit neuen Varianten, die jetzt kommen könnten, gut umgehen", so Protzer. Bei Risikogruppen sollte man eine vierte Impfdosis im Herbst in Erwägung ziehen. Hier könnten die Daten aus Israel, wo gerade die Impfkampagne zur vierten Dosis läuft, bei der Bewertung helfen.

Gérard Krause, Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, zeigte sich gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe skeptisch: "Ich teile die Euphorie nicht, dass Omikron uns jetzt in die Endemie führt. Wir wissen nicht, was für Varianten noch kommen, die die Immunität vielleicht umgehen und auch zu schweren Verläufen führen können." Durch Impfungen und Infektionen hätten viele Menschen zwar eine Teilimmunität aufgebaut, doch die schütze nicht vor jeder Virusvariante gleich gut.

Wann die Pandemie vorbei sei, hängt laut Krause allein vom Umgangmit dem Erreger ab: "Wie viele Erkrankungen sind wir bereit zu akzeptieren, wie viele können wir verhindern und um welchen Preis." Das sei keine rein medizinische Frage, sondern eine breit angelegte Abwägung, sagte Krause und rief zur gesellschaftlichen Verständigung auf. Als Orientierung könne laut dem Epidemiologen der Umgang mit den alljährlichen Grippewellen dienen: "Das Ziel muss es sein, die schlimmsten Schäden zu verhindern und die Schwächsten zu schützen."

Drosten warnt vor der "Super-Mutation"

Virologe Christian Drosten befürchtet, dass eine gefährliche Kombination aus Delta und Omikron entstehen könnte - eine Art "Super-Mutation". Eine Möglichkeit hierfür sei die sogenannte Rekombination, also dass sich das Erbgut zweier Virusvarianten zusammenschließe. Vorstellbar sei die Entstehung einer Viruslinie, "die zum Beispiel das Spike-Protein vom Omikron-Virus trägt, um weiterhin diesen Immunvorteil zu genießen, aber den Rest des Genoms vom Delta-Virus hat, weil möglicherweise der Rest des Genoms bei Delta eine stärkere Replikationsfähigkeit vermittelt", so Drosten im Interview mit dem Deutschlandfunk. So kämen "aus beiden Welten" die stärksten Eigenschaften zusammen: die Fähigkeit, den Immunschutz zu umgehen, und die stärkere Vermehrung der Viren im Körper. "So etwas gibt es, das ist schon beschrieben worden, das muss man im Moment befürchten, dass so etwas passieren könnte."

Eine Kombination aus Delta und Omikron sei dabei laut Christian Drosten nur eine von vielen Möglichkeiten, wie aus der Omikron-Variante wieder eine gefährlichere Mutation entstehen könnte. Daher sei die Impfung weiterhin so wichtig, wie der Virologe betont.

"Neue Varianten können leider immer wieder zu einer neuen pandemischen Welle führen", so der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen gegenüber dem Kurier. Darum sei eine Immunität in der Bevölkerung umso wichtiger. Sie verringere das Risiko, dass neue stark mutierte Varianten entstehen würden.

