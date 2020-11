Wegen der Coronavirus-Pandemie fordern Innenpolitiker, Polizei-Gewerkschafter und auch die Deutsche Umwelthilfe ein Böllerverbot an Silvester. Zuletzt sprach sich auch Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach für ein deutschlandweites Verbot aus. Die Diskussion, das Zünden von Feuerwerkskörpern generell zu unterbinden, gibt es bereits seit mehreren Jahren - aber aus anderen Gründen.

Zum Feuerwerk gesellten sich rasch Alkohol, größere Personengruppen und Partystimmung - und das sei nicht angesagt, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer plädierte bei der "Bild" dafür, Böllerei und Feuerwerk dieses Jahr zu verbieten.

Niederlande als Vorbild für Feuerwerk-Verbot

In Berlin hatten die Grünen mit Blick auf die Infektionslage gefordert, an Silvester neben großen Partys auch das Feuerwerk zu verbieten. Deutschland solle damit dem Vorbild der Niederlande folgen, hieß es. Als erstes europäisches Land dürfen dort keine Böller mehr gekauft und gezündet werden. Auch hier wolle man das Gesundheitssystem entlasten.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach sich ebenfalls gegen Böller und Raketen aus. "Am Halloween-Wochenende war es in unseren Party-Hochburgen ganz ruhig", sagte Reul der "Bild"-Zeitung. "Ich wünsche mir, dass das auch Silvester wieder so sein wird." Entscheiden müssten aber die Kommunen.

Auch in Bayreuth diskutierte der Stadtrat bereits über ein mögliches Verbot von Böllern und Raketen zu Silvester.

Deutsche Umwelthilfe plädiert ebenfalls für Verbot

Ginge es nach der Deutschen Umwelthilfe, sollte der Verkauf von Feuerwerkskörpern noch im November eingestellt werden. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, möchte nicht nur eine zusätzliche Luftbelastung durch Böller vermeiden, sondern sieht einen klaren Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastungen und schweren Corona-Krankheitsverläufen. Mediziner zweifeln jedoch an dieser Behauptung.

Kritik hagelt es von den Herstellern: Sie befürchten, dass ein Verbot von Böllern und Raketen vor allem dem Schwarzmarkt zugute kommt. Das würde im schlimmsten Fall noch mehr Menschen ins Krankenhaus treiben, meint Klaus Gotzen, Geschäftsführer vom Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI).