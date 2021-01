Das YouTube-Video der hitzigen Corona-Maßnahmen-Kritik eines 34-Jährigen aus Beilngries eroberte mit 1,1 Millionen Klicks die virtuelle Welt. Aufgrund diverser Verstöße während einer Polizeikontrolle am 4. Januar drohen Martin G. aus Beilngries im Landkreis Eichstätt nun drei Verfahren, unter anderem auch wegen Beleidigung von Markus Söder.

Im Video, welches der Autofahrer heimlich aufnahm, wird die sechseinhalb-minütige allgemeine Verkehrskontrolle des verärgerten Autofahrers gezeigt. Die drei Verfahren beziehen sich zum einen auf den Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung nach 21 Uhr und zum anderen auf die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (Paragraph 201 Strafgesetzbuch).

Wutentbrannt und zu spät unterwegs

Die Polizeibeamten beobachteten den Straftäter am 4.01.2021 nahe der Stadt Beilngries mit einem viel zu hohem Tempo eine dreiviertel Stunde nach Beginn der in Bayern geltenden Ausgangssperre. Der 34-Jährige äußerte sich im Zwiegespräch enorm negativ über die geltenden Vorschriften und ärgerte sich über den "blöden Söder". Zudem verweigerte er die Erklärung, weswegen er so spät mit seiner Beifahrerin noch unterwegs sei.

Für diese hitzige Diskussion erntete Martin G. im Internet deutlichen Zuspruch und wurde als "Mann des Tages" gefeiert. Sein Ärger über die Corona-Maßnahmen und den Ministerpräsidenten erhielt großen Respekt. Die Polizei fand die ausufernde Unterhaltung eher weniger achtungsvoll und bestrafte ihn mit drei Verfahren.

Das Strafverfahren der Beleidigungen gegen den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder werden jedoch erst in Gang gesetzt, wenn dieser auch einen Strafantrag gegen den wütenden Autofahrer stellt.

