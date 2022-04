Nach dem Ende der Corona-Maßnahmen : Virologen bezweifeln Wirkung

: Virologen bezweifeln Andere Faktoren haben ihrer Ansicht nach größeren Einfluss auf das Infektionsgeschehen

Virologe Streeck: Die meisten Ansteckungen passieren im Privaten

Obwohl die meisten Corona-Maßnahmen inzwischen ausgelaufen sind, sinken die Infektionszahlen in Deutschland im Vergleich zum Jahresbeginn. Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie wirksam Maskenpflicht, 3-G-Regel und Co. überhaupt sind. Für die Virologen Klaus Stöhr und Hendrik Streeck ist klar: Der Einfluss der Corona-Schutzmaßnahmen auf das Pandemiegeschehen wird überschätzt.

Virologe Streeck: Saisonalität hat größeren Einfluss als Corona-Maßnahmen

Die Einschränkungen hatten nach Auffassung der beiden Experten zuletzt nur noch einen begrenzten Einfluss auf die Ausbreitung des Coronavirus. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck ist überzeugt, dass das Pandemiegeschehen vor allem durch einen anderen Faktor beeinflusst wird. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte er, den größten Effekt auf "die Verbreitung des Virus hat die Saisonalität. Das sind unter anderem wärmere Temperaturen, mehr UV-Strahlung und das Verhalten der Menschen, die es zu Beginn des Frühlings nach draußen zieht. Das sehen wir derzeit."

Die meisten Ansteckungen erfolgten Daten nach sowieso im Privaten, "und dort benutzen nur wenige eine Maske", so Streeck.

Der Virologe Klaus Stöhr sagte der Bild-Zeitung: "Die Wirkung der Corona-Maßnahmen wird drastisch überschätzt." Das Infektionsgeschehen gehe derzeit deutschlandweit so stark zurück, "weil das Virus schlicht seltener empfängliche Wirte findet." Neben der Zahl der Geimpften, die derzeit bei rund 76 Prozent liegt, spiele dabei auch die "natürliche Immunität" eine Rolle, die viele inzwischen bekommen hätten.

KV-Vorsitzender Gassen: Menschen können eigenverantwortlich handeln

Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sieht in den sinkenden Infektionszahlen einen Beweis dafür, "dass das Ende der Maßnahmen keine negativen Folgen hatte - die Menschen sind in der überwiegenden Zahl in der Lage, eigenverantwortlich zu handeln."

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist tagelang zurückgegangen. Seit Mittwoch (20.04.2022) stieg sie aber nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder leicht an. Am Donnerstagmorgen (21.04.2022) lag sie bei 720, einen Tag zuvor noch bei 688,3.

