Ein Forscherteam aus Belgien hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die die Zahl der Antikörper nach einer Impfung analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass der Impfstoff von Moderna eine mehr als doppelt so hohe Antikörperbildung hervorruft als das Vakzin von Biontech/Pfizer. Ist Moderna also besser als Biontech?

In einem Interview mit der "Welt" bestätigte der Virologe Hendrik Streeck die höhere Antikörper-Bildung von Moderna. Er sprach jedoch lediglich von einem "leicht besseren Antikörperlevel". Zudem wies er darauf hin, dass es keinen "nachgewiesenen Zusammenhang" zwischen vielen Antikörpern und einem höheren Impfschutz gebe. Er betonte zudem, dass beide Impfstoffe eine ähnliche Effektivität in den Nachweisstudien gezeigt hätten. "Und darum geht es ja eigentlich", schloss er seine Erklärung.

Auf die Frage, welches Land im Impfrennen aktuell vorne liege, macht der Virologe im Interview noch einmal klar, dass nur eine globale Lösung das Coronavirus besiegen könne: "Wir müssen begreifen, dass wir diese Pandemie nur beenden können, wenn wir weltweit alle Menschen impfen." Eine globale Impfkampagne sei auch deshalb wichtig, weil nur so die Gefahr vor neuen gefährlichen Corona-Varianten abnehme.

Eine aktuell diskutierte Variante trägt den Namen C 1.2. Sie ist ein Abkömmling der C-Variante, die zuerst in Südafrika aufgetreten war. Das Besondere bei ihr sei, dass sie "unheimlich viele Mutationen in kurzer Zeit entwickelt hat", erklärte Streeck gegenüber "Welt". Das könne deshalb bedenklich sein, weil einige dieser Mutationen an dem Oberflächenprotein, an welchem die Antikörper des Impfstoffs angreifen, zu finden seien. Der Bonner Virologe betonte jedoch auch, dass C 1.2 aktuell nicht als "variant of concern" - also als besorgniserregenden Variante - eingestuft werde. Viel mehr sei es eine Variante, die Virologen und Epidemiologen aktuell beobachten. "Alles andere ist Spekulation."

Um zukünftige Pandemien schneller zu erkennen und besser Bekämpfen zu können, wird es in Berlin bald ein Pandemiefrühwarnzentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geben. Nach Angaben Hendrik Streecks habe Deutschland 30 Millionen Euro beigesteuert, um das Zentrum zu realisieren. Dort sollen Wissenschaftler zukünftig "schneller erkennen, dass sich eine Pandemie entwickelt", erklärte er. Dazu würden vor Ort dann viele Forscher zusammenarbeiten, Daten sammeln und diese bündeln. "Ich freue mich sehr, dass Deutschland diesen Vorstoß gemacht hat und freue mich auch sehr auf die Eröffnung", sagte Streeck.