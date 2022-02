Die Corona-Schnelltests sind für viele Menschen schon Routine. Das Kitzeln des Stäbchens, entweder in der Nase oder dem Rachen, gehört für manche gar schon zum beruflichen oder privaten Alltag. Doch zu dieser Routine gesellen sich nun immer mehr Zweifel an der Wirksamkeit bei der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante.

Der Virologe Oliver Keppler von der Ludwig-Maximilians-Universität München zeigt sich besorgt über die aktuelle Verlässlichkeit der Corona-Schnelltests bei Omikron. Er erklärt, dass jüngste Untersuchungen gezeigt hätten, dass "acht von neun Schnelltests eine Omikron-Infektion schlechter nachweisen als eine Delta-Infektion", wie der BR zitiert. Die Studie werde derzeit noch geprüft und solle kommende Woche veröffentlicht werden.

Kekulé warnt: "Zeit bis zur nächsten Welle nicht ungenutzt verstreichen lassen!"

Auch der Virologe Alexander Kekulé fordert, dass die derzeit verwendeten Corona-Schnelltests "grundlegend überprüft" werden müssten. "Es ist wirklich an der Zeit, unsere Tests ganz grundsätzlich auf den Prüfstand zu nehmen, um festzustellen, können wir uns auf die Tests verlassen oder braucht es da Anpassungen", sagte Kekulé dem MDR. Er stellte mehrere Unzuverlässigkeiten bei vielen Antigen-Schnelltests, aber auch bei PCR-Tests beim Nachweis der Omikron-Variante, fest.

Seiner Ansicht nach sei schon länger zu beobachten, dass Antigen-Schnelltests die Omikron-Variante nicht zuverlässig nachweisen könnten. "Was mich aber noch mehr beunruhigt, ist, dass auch PCR-Tests exotische Ergebnisse liefern, insbesondere falsch negative." Alexander Kekulé warnte, die Zeit bis zur nächsten Welle nicht ungenutzt verstreichen zu lassen: "Die Politik muss sich überlegen, wie sie Einfluss auf die Hersteller nehmen kann, dass die ihre Tests überarbeiten."

Der Virologe sprach sich deutlich für eine europäische Produktion von Antigen-Schnelltests aus: "Viele Hersteller sitzen in China oder Südkorea, da ist es sehr schwierig, die Hersteller dazu zu bewegen, neue Tests zu entwerfen", mahnte er. Auf der Website des PEI ist weiterhin zu lesen, dass SARS-CoV-2-Antigentests für einen Nachweis der Omikron-Infektion geeignet seien. Das Institut räumt aber ebenfalls ein: "Für eine endgültige, qualitative und quantitative Aussage sind allerdings weitere Untersuchungen, insbesondere Vergleichsstudien mit Proben von Omikron-infizierten Personen erforderlich."

PEI sieht bei Corona-Tests keinen Anlass zur Sorge

Laut PEI habe man bis zum 14. Dezember 2021 rund 245 Antigentests überprüft. Das Ergebnis: 199 Tests bestanden die Untersuchung. 46 Produkte fielen durch. "Rund 80 Prozent der untersuchten Tests haben also die in der Vergleichsuntersuchung geforderte Empfindlichkeit", so das PEI. Alle untersuchten Antigen-Tests listet das Institut in einer Tabelle auf.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Am 28. Januar ergänzte das PEI, dass "gezielte Untersuchungen des Paul-Ehrlich-Instituts die vorläufige Schlussfolgerung erlauben, dass es bislang keinen Anhaltspunkt für eine schlechtere Erkennung der Omikron-Variante durch Antigentests gibt". Im Vorfeld hatte bereits eine Mitteilung seitens der U.S. Food and Drugs Administration (FDA) für Unsicherheit gesorgt. Laut dieser habe sich gezeigt, dass einige der Corona-Antigentests nicht empfindlich genug seien, um eine Omikron-Infektion nachzuweisen.

OP-Masken bei Amazon ansehen

In einer Studie aus Südafrika, die sich mit "Real-Time-PCR-Tests" (RT-PCR-Tests) beschäftigt, zeigte sich, dass bei einem Nachweis einer Omikron-Infektion Rachenabstriche zuverlässigere Ergebnisse liefern als Nasenabstriche. Diese Studie wurde aber bislang nur in einer Vordruckversion veröffentlicht. Eine Überprüfung durch andere Forschende steht noch aus.

Der Virologe Oliver Keppler warnt, dass man keine leichtfertige Infektion mit der Omikron-Mutation riskieren solle. Gerade bei älteren Ungeimpften zeige die Statistik "sehr viele schwere Verläufe", darunter auch "viele Todesfälle". Aus diesem Grund mahnte der Virologe zur Vorsicht.