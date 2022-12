Im letzten Jahr haben sich viele Menschen ihre Booster-Impfung vor den Feiertagen spritzen lassen, um sich und die Angehörigen vor einer Corona-Infektion zu schützen.

Ist die vierte Impfung in diesem Winter ebenfalls nötig?

Vierte Corona-Impfung: Wer sich vor Weihnachten noch impfen lassen sollte

Gerade an den Feiertagen kommen Menschen gern in Innenräumen zusammen. Perfekte Voraussetzungen für Viren, um sich auszubreiten. Auch das Coronavirus könnte sich dann wieder vermehrt ausbreiten.

Anders als in den vergangenen beiden Jahren gelten dieses Jahr so gut wie keine Corona-Maßnahmen mehr in Deutschland. Inzwischen haben laut der Immunbridge-Studie 95 Prozent der deutschen Bevölkerung Antikörper gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Sie hatten also mindestens einmal durch Impfung und/oder eine Infektion Kontakt mit dem Virus.

Doch der Nachweis von Antikörpern ist nicht gleichbeutend mit einer Immunität. Das Immunsystem reagiert bei jedem Menschen unterschiedlich, je nach Alter und Gesundheitszustand. Bei manchen Menschen lässt der Immunschutz nach einiger Zeit deutlich nach oder erreicht nicht das eigentlich notwendige Niveau. Dann ist eine Auffrischung des Impfschutzes notwendig mit einer vierten oder sogar fünften Dosis.

Booster-Impfung für bestimmte Gruppen empfohlen

Laut Impfdashboard hatten am 29. November 2022 13,9 Prozent der Bevölkerung vier Impfdosen erhalten. Bei den über 60-Jährigen lag der Anteil bei 36,4 Prozent. In dieser Altersgruppe empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) allen eine vierte Impfung.

Empfohlen ist sie auch für Menschen mit Vorerkrankungen oder einem geschwächten Immunsystem, Bewohnern von Heimen und allen, die in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen arbeiten.

Wer zu einer dieser Gruppen zählt, noch keine Booster-Impfung bekommen hat und in den vergangenen sechs Monaten nicht mit dem Coronavirus infiziert war, sollte sich daher möglichst bald erneut impfen lassen. Auch wer hochbetagte Verwandte besucht, kann sich zu deren Schutz eine vierte Impfung geben lassen. Wer noch einen Termin für die vierte Impfung vor den Feiertagen benötigt, sollte diesen zügig vereinbaren.