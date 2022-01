Das BMJ Journals hat in einer Auswertung herausgefunden, dass Schnelltests bei symptomlosen Kindern häufig falsch-negative Ergebnisse vorweisen.

Der Studie zufolge zeigten die Tests bei Kindern mit Symptomen 28 Prozent falsch-negative Ergebnisse, bei Kindern ohne Symptome sogar 43,8 Prozent.

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hat 17 Studien aus den USA, Spanien und Deutschland mit mehr als 6000 Kindern und acht verschiedenen Antigenschnelltests untersucht.

Bei Kindern mit Symptomen fanden die Forscher 28 Prozent falsch-negative Ergebnisse. Bei Kindern ohne Symptome betrug die Sensitivität des Tests nur 56,2 Prozent, das bedeutet, dass ganze 43,8 Prozent der Tests falsch-negativ waren.

Warum sind die Tests bei Kindern so unzuverlässig?

Kinderarzt Uwe Büsching meint im Interview mit der Bild-Zeitung: "Es gibt deutliche Unterschiede bei den Tests hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Einige erkennen Infektionen sehr viel besser als andere.“

Außerdem sei es eine Herausforderung einen adäquaten Nasenabstrich bei Kindern vorzunehmen. Es erfordere eine gewisse Routine.

"Kinder wehren sich und da diese Tests eben oft nicht von medizinischem Personal gemacht werden, glaube ich, dass die Tests nicht immer an der Schleimhautwand landen, um ausreichend Partikel zu gewinnen. Ein großes Problem sind auch die Abstrichmaterialien. Sie sind für Erwachsene gemacht und zu groß. Das ist nicht ideal. Man löst eine Schraube auch nicht mit einem zu großen Schraubenzieher", erläutert Büsching.

