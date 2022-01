Die sogenannte Booster-Impfung meint eigentlich die dritte Dosis der Corona-Impfung. Beim Vakzin von Johnson & Johnson sollte jedoch schon eine Impfdosis vollständigen Immunschutz bieten. Zählt dann bereits eine zweite Impfung als Booster? Die aktuelle Regelung sorgt bei vielen Geimpften für Verwirrung.

Schon im Herbst 2021 wurde von der Ständigen Impfkommission (Stiko) entschieden: Die Wirkung von Johnson & Johnson gegen Covid-19 reicht nicht aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt seither, sich vier Wochen nach der Impfung noch einen mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna verabreichen zu lassen. Sonst gelten die Betroffenen wieder als ungeimpft. Doch auch diese Zweitimpfung gilt nicht überall in Deutschland als Booster.

Nach Corona-Impfung mit Johnson & Johnson: Wann zähle ich als geboostert?

Grund dafür ist eine weitere Empfehlung von Stiko und RKI. Denn laut Studien lässt der Impfschutz nach drei Monaten wieder nach und die Betroffenen stecken sich leichter an. Dabei sind auch schwerere Krankheitsverläufe möglich. Das RKI verzeichnete bislang den höchsten Anteil an Impfdurchbrüchen bei Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden. Drei Monate nach der Grundimmunisierung (Erstimpfung mit Johnson & Johnson und Zweitimpfung mit Biontech oder Moderna) sollten sich die Johnson-Geimpften daher erneut mit einem anderen Vakzin impfen lassen. Laut Studien führen solche Kreuzimpfungen bei allen Corona-Impfstoffen zu einem besseren Immunschutz vor Coronaviren.

Was gilt nun aber wo? Die Impfzentren in Bayern richten sich nach der neuesten RKI-Empfehlung. Wer mit Johnson & Johnson geimpft wurde, zählt demnach erst als geboostert, wenn er zwei weitere Dosen eines anderen Impfstoffs erhalten hat - insgesamt sind also trotzdem drei Impfungen nötig. Auch in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hessen und Schleswig-Holstein zählt bei Johnson-Geimpften erst die dritte Dosis als Booster. Wer nur zweimal geimpft wurde, sollte daher aufpassen: Gilt 2G-Plus, ist ein negativer Corona-Test nötig.

In allen anderen Bundesländern wie Berlin, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz reicht eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff aus. Hier können allerdings die empfohlenen Zeitspannen zwischen den Impfungen variieren.

Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, müssen übrigens auch bei ihrem Impfzertifikat aufpassen: Die CovPass-App und die Corona-Warn-App erfassen den Impfstatus nicht korrekt. Wir erklären euch, was ihr dagegen tun könnt.