Der Impfstoff von Astrazeneca sieht sich seit dem Beginn seines Einsatzes mit Problemen konfrontiert. Nicht nur wird er von Experten in Verbindung mit selten auftretenden Nebenwirkungen gebracht, er besitzt nach derzeitigem Kenntnisstand auch eine geringere Wirksamkeit als die anderen Vakzine. Viele Menschen sind von diesem Umstand verunsichert, wissen jedoch gar nicht was die Wirksamkeit von Impfstoffen überhaupt bedeutet. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson besitzen im Gegensatz zu ihren Gegenstücken der anderen Hersteller einen großen Vorteil: Sie müssen deutlich weniger heruntergekühlt werden. Das erleichtert ihre Lagerung enorm. Gleichzeitig ist jedoch ihre Wirksamkeit geringer als die der anderen Stoffe. Bei Astrazeneca geht man Stand 14.04.2021 von bis zu 80 Prozent aus, während zum Beispiel Biontech/Pfizer und Moderna bei jeweils 95 Prozent liegen. Was genau diese Werte jedoch bedeuten und wie man sie richtig interpretiert, ist den meisten Menschen nicht bekannt.

Was die Wirksamkeit über die Impfung aussagt

Die in den Pressemitteilungen der Hersteller genannten Zahlen sind einerseits schwer interpretierbar und unterliegen andererseits häufigen Schwankungen. Astrazeneca erklärte beispielsweise am 22. März, dass ihr Vakzin neusten Studien zufolge eine Wirksamkeit von 79 Prozent besitze. Ein paar Tage später korrigierte sich das Unternehmen und vermeldete eine Wirksamkeit von 76 Prozent. Im Januar 2021 wurde diese noch mit 70 Prozent angegeben.

Wieso schwankt der Wert derartig? An diesem Punkt ist es wichtig zu verstehen, dass man trotz Studienergebnissen nicht sagen kann, dass die Wirksamkeit eines Impfstoffes genau 70 oder 79 Prozent beträgt. Die Zahl kann stark variieren und hängt vom Land, der Variante des Coronavirus, dem Alter der Personen und anderen Faktoren ab.

Bei der Interpretation der Wirksamkeit muss man also Vorsicht walten lassen. Gibt ein Unternehmen die Wirksamkeit seines Vakzins mit 79 Prozent an, so lautet die richtige Interpretationsweise dieses Wertes, dass auf je 100 Erkrankte unter den Nicht-Geimpften lediglich 21 Erkrankte unter den Geimpften kamen. Die Herleitung dieser Aussage erklären wir im Folgenden.

Wie wird die richtige Interpretation hergeleitet?

Ist man als Laie mit der Aussage "Der Impfstoff besitzt eine Wirksamkeit von bis zu 70 Prozent" konfrontiert entsteht der Eindruck, dass 70 Prozent der Geimpften vor einer Ansteckung geschützt seien. Diese Interpretation ist jedoch eine falsche. Um den vollen Informationsgehalt der Wirksamkeitsangabe richtig auszuschöpfen, muss mit größerer Sorgfalt vorgegangen werden.

Der Informationsdienst Wissenschaft (idw) veranschaulicht den Rechenweg mit einem kleinen Beispiel: zunächst geht man von einer Untersuchungsgesamtheit von beispielsweise 1000 Personen aus, von denen keiner eine Impfung erhalten hat und 17 Personen erkrankt sind. Dazu betrachtet man 1000 Personen die alle eine bestimmte Impfung erhalten haben, von welchen letztendlich fünf Personen erkrankt sind.

Die Wirksamkeit der Impfung ergibt sich, indem man erstens die Differenz der Erkrankten bildet und diese durch die Erkrankten der ungeimpften Gruppe teilt. Die Rechnung lautet also: (17 - 5) / 17. Der errechnete Wert liegt hier leicht über 70 Prozent.

Wieso es in der Öffentlichkeit Verwirrung um die Wirksamkeit gibt

Die Wirksamkeit eines Impfstoffes beschreibt nicht, wie viel Prozent der Geimpften anschließend nicht an dem Virus erkranken - gibt also auch keine Auskunft darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung nach vorheriger Impfung ist. Stattdessen gibt der Wert lediglich an, um wie viel Prozent das Risiko zu erkranken sinkt (absolute Risikoreduktion).

Der Unterschied zwischen den beiden Aussagen hat einen oft übersehenen Grund: Nicht jeder einzelne Mensch aus den 1000 Personen erkrankt an Corona. Das idw verweist auf Studien, welche darauf hinweisen würden, dass rund 2/3 bis 3/4 aller Menschen erkranken. Bei 1000 Personen entspricht das ungefähr 750 erkrankten Menschen. Reduziert eine Impfung das Risiko nun um 70 Prozent, sind von 1000 Personen lediglich 225 erkrankt.

Tatsächlich durch eine Impfung geschützt wurden in diesem Beispiel 525 Personen. Sollten diese Menschen endgültig immunisiert sein, so wurden effektiv 52,5 Prozent durch eine Impfung vor einer Erkrankung geschützt. Daher ist es wichtig, zwischen der absoluten Risikoreduktion - also der Wirksamkeit - und der relativen Risikoreduktion zu unterscheiden.

Verhalten des Coronavirus ist nicht leicht zu überblicken

Die Sachlage des Coronavirus und der Impfungen ist nicht leicht zu durchdringen. Studien können ein ungefähres Bild zeigen, bilden jedoch nicht in jedem Fall die Wirklichkeit ab. Das liegt zum einen daran, dass noch einige wissenschaftliche Unklarheiten bezüglich des Virus ausgeräumt werden müssen. Da Viren wandelbar sind, gibt es unvorhersehbare Faktoren, wie zum Beispiel neue Mutationen mit noch unbekanntem Verhalten.

Die verschiedenen Wirksamkeiten zu vergleichen, ergibt unter anderem deshalb wenig Sinn. Hinzu kommen die verschiedenen Auslegungen der Unternehmen und Institute. In diesem Artikel wurde bewusst nur über "Erkrankte" und nicht über "Infizierte" gesprochen, da die Definitionen variieren. Erkrankte sind ausschließlich Menschen, welche positiv auf das Virus getestet sind und auch mindestens ein Symptom zeigen. Hinzu kommt jedoch, dass man trotz Infektion keine Krankheitserscheinungen aufweisen muss.

So lässt die Wirksamkeit laut idw auch keinen Schluss auf den Einfluss der Impfung auf schwere Krankheitsverläufe zu. So würden sowohl Astrazeneca als auch Moderna eine absolute Risikoreduktion von 100 Prozent bei Krankenheitsaufenthalten vermelden. Gleichzeitig sind die dahingehend untersuchten Fallzahlen gering.