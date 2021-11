Mit der steigenden Hospitalisierungsinzidenz ist die Krankenhaus-Ampel in Bayern nun von Gelb auf Rot gesprungen. Dieser neue Stand führt weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit sich, insbesondere für ungeimpfte Personen. Unter anderem können Friseure und Gastronomien nur noch unter der 3G-plus-Regel besucht werden und in anderen Einrichtungen gilt sogar 2G.

Wer gegen diese neuen Auflagen verstößt, muss mit Bußgeldern rechnen. Das betrifft zum einen Gäste, die sich ohne Impfung, Genesung oder Test in die Gastronomie, den Friseur, das Kino etc. setzen, zum anderen auch die jeweiligen Betreibenden, welche die Einhaltung der Maßnahme prüfen müssten.

Der aktuelle Bußgeldkatalog, der auf der Seite des Bayerischen Ministerialblattes veröffentlicht ist, sieht bei Verstößen gegen die 2G oder 3G Regelung einen Regelsatz von knapp 250 Euro Strafe für Personen ab 14 Jahren vor. Dabei handeln die Personen jeweils entgegen §3, §9, §11 oder §15 Abs. 3 der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Für Betreibende fällt die Strafe bei Missachtung einer Prüfung knapp 20-mal höher aus: Rund 5000 Euro Strafe können auf die Inhaber*innen zukommen. Auch sie handeln bei Missachtung wider § 3 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Generell gilt das Thema als recht aufgeladen, da die 2G-Regel sich nun immer weiter ausbreiten soll.

