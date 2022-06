Deutschland vor 1 Stunde

Coronavirus

"Verstärkter Infektionsdruck": Jetzt droht die Sommerwelle - RKI nennt vor allem zwei Gründe

In den letzten beiden Corona-Jahren hat sich das Infektionsgeschehen in der warmen Jahreszeit entspannt. Dass das in diesem Sommer auch so kommt, muss nicht sein, warnt das RKI mit Blick auf mehrere Faktoren. Der Lehrerverband fordert: Jetzt nicht nachlässig werden.