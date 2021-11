Tödlichste Pandemien der Menschheitsgeschichte: Nur zwei schlimmer als Corona

Nur zwei schlimmer als Corona Welche Pandemie hatte bisher die höchste Todesrate ?

? Diese Erkrankungen haben die Menschen besonders hart getroffen

Bereits mehr als fünf Millionen Menschen sind weltweit an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Corona-Pandemie ist jedoch nicht die erste Massenerkrankung in der neueren Geschichte der Menschheit. Die medizinische Forschung beschäftigt sich schon seit dem 18. Jahrhundert mit der Geschichte von epidemischen Krankheiten. Aufgrund dessen ist es uns heutzutage möglich, die Daten der Pandemien aus der jüngsten Vergangenheit mit denen von vor Hunderten von Jahren zu vergleichen. Doch welche der Massenerkrankungen führte in den letzten zwei Jahrhunderten zu der höchsten Todesrate?

Tödlichste Pandemien: 50 Millionen Tote bei schlimmster Grippeepidemie

Die Spanische Grippe gilt als eine der schlimmsten Grippeepidemien der Geschichte. Vom Frühjahr 1918 bis 1920 starben daran Schätzungen zufolge weltweit zwischen 27 und 50 Millionen Menschen, wie das Ärzteblatt berichtet. Heutzutage taucht der Influenza Virus H1N1 der Spanischen Grippe in veränderter und weniger gefährlicher Variante in Grippewellen auf.

Die Spanische Grippe hat ihren Ursprung in den USA. Von dort aus wurde sie während des Ersten Weltkriegs mit Truppenschiffen nach Europa gebracht. Vermutlich soll die Grippe ursprünglich in Wildvögeln mutiert und über Schweine auf den Menschen übertragen worden sein.

Die Spanische Grippe hatte den Erregertyp H1N1. Eine neue Variante dieses Erregers führte 2009 zur Schweinegrippe. Zu dem damaligen Zeitpunkt besaßen die Menschen wenig Immunität gegen die neuartige Virusmutation. Dies führte zu einer weltweiten Epidemie mit 100.000 bis 400.000 Todesfällen, wie die WHO berichtet.

Die tödlichste Pandemie in jüngerer Zeit

Die Verbreitung von HIV, aus dem Englischen "Human Immunodeficiency Virus", ist mit knapp 36 Millionen Todesfällen die tödlichste Pandemie in jüngerer Zeit. Eine Infektion mit HI-Viren schädigt oder zerstört bestimmte Zellen der Immunabwehr und macht den Körper anfällig für Erkrankungen. Eine unbehandelte HIV- Infektion kann zu AIDS führen. Bei Aids handelt es sich um eine derzeit noch unheilbare Krankheit. HIV wird durch Blut und andere infektiöse Körperflüssigkeiten übertragen. Häufigster Übertragungsweg ist dabei ungeschützter Sexualkontakt.

Momentan gibt es noch keinen Impfstoff, der das HI-Virus wirksam komplett bekämpfen kann. Jedoch gibt es antiretrovironale Medikamente, die eine Vermehrung des Virus im Blut verhindern und das Übertragungsrisiko verringern können. Auch durch solche Medikamente war es in den letzten Jahren möglich, die Zahl an Todesfällen zu senken. Während es 2009 weltweit noch 1,8 Millionen HIV-Tote jährlich gab, starben im letzten Jahr deutlich weniger Menschen (680.000) an den Folgen von HIV.

Hepatitis ist eine weitere Erkrankung, die durch Viren ausgelöst wird. Jährlich sterben weltweit mehr als eine Million Menschen an einer Hepatitis-Infektion. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Leber, die zu einer schweren Lebererkrankung und Leberkrebs führen kann. Es gibt fünf verschiedene Arten von Hepatitisviren, von A bis E. Vor allem in ärmeren Ländern sterben die Menschen an Infektionen mit Hepatitis-B- und -C-Viren. Wie HIV wird auch Hepatitis über das Blut oder beim Austausch von Körperflüssigkeiten übertragen.

Ebola-Viren gefährlicher als Coronaviren

Auch Tropenviren führten in den letzten Jahrzehnten zu Epidemien. Ebola ist eine davon. Dabei handelt es sich um eine seltene, aber lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Eine Infektion mit Ebola-Viren ist deutlich gefährlicher als mit dem Coronavirus, wie t-online berichtet. Knapp die Hälfte der Ebola-Erkrankten stirbt. Da Ebola jedoch weniger ansteckend ist als das Coronavirus, ist die Zahl der Todesopfer bei Ebola deutlich geringer. Das Virus wird bei dieser Infektionskrankheit nur durch direkten engen Kontakt übertragen und nicht über die Luft, wie es bei SARS-CoV-2 der Fall ist.

Ebolafieber wurde 1976 entdeckt und ist bisher ausschließlich in Afrika südlich der Sahara aufgetreten. Rund 15.000 Menschen sind bei mehreren Ebola-Ausbrüchen in Afrika gestorben. Beim bisher größten und letzten Ebolafieber-Ausbruch 2014/2015 starben 11.000 Menschen. Inzwischen gibt es Impfstoffe, die vor allem in afrikanischen Staaten zum Schutz angewendet werde.

Fazit: Die Spanische Grippe und HIV führten in der neueren Geschichte zu den meisten Todesfällen. Mit mehr als fünf Millionen Toten liegt Covid-19, ausgelöst durch das Coronavirus, zwar weit hinter den beiden anderen Infektionskrankheiten, jedoch deutlich vor der Schweinegrippe oder Ebola. Zudem befinden wir uns immer noch mitten in der Corona-Pandemie, weswegen die Todeszahl im Laufe der nächsten Monate weltweit noch weiter ansteigen könnte.