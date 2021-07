Symptome des Guillain-Barré-Syndroms nach Impfung mit Johnson & Johnson aufgetreten

Arzneimittelbehörde FDA warnt vor "erhöhtem Risiko"

Nicht eindeutig, dass Impfstoff Krankheit auslöst, auch Grippe oder Zika-Virus möglich

meist ältere Männer betroffen

Erste Symptome der Erkrankung 42 Tage nach der Impfung

Bei welchen Symptomen man zum Arzt sollte

Probleme beim Gehen, beim Heben der Arme und Beine, eine eingeschränkte Mimik: Das alles sind Symptome des sogenannten Guillain-Barré-Syndroms, einer seltenen Nervenkrankheit. In den USA wurden jetzt mehrere Fälle der Erkrankung nach einer Impfung mit dem Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gemeldet. Die Arzneimittelbehörde FDA warnt deswegen jetzt vor einem "erhöhten Risiko" bei einer Impfung mit dem Vakzin.

Die gemeldeten Fälle der Nervenerkrankung traten bei Männern auf

Am Montag (12. Juli) hat die Behörde ihre Warnhinweise zum Impfstoff aktualisiert. Zuvor waren dutzende Fälle der Erkrankung nach einer Johnson & Johnson-Impfung gemeldet worden. Der FDA zufolge ist es nicht eindeutig, dass der Impfstoff die Krankheit ausgelöst hat. Geschätzt 3000 bis 6000 Personen erkranken demnach jedes Jahr in den USA. Die Nervenschädigung kann durch verschiedene Infektionen ausgelöst werden, darunter die Grippe und das Zika-Virus. Es kann also noch nur sicher festgestellt werden, ob die Erkrankung zu den Nebenwirkungen der Corona-Impfung zählt.

Beim Guillain-Barré-Syndrom werden Nerven durch eine überschießende Autoimmunreaktion geschädigt, weshalb sie keine Reize mehr übertragen können. Das kann zu Lähmungen führen, die in den meisten Fällen vorübergehend sind. Nicht das erste Mal wird das Auftreten der Erkrankung im Zusammenhang mit einer Impfung beobachtet: Auch nach anderen Impfungen, wie etwa der Grippeimpfung, wurde bereits beobachtet, dass das Syndrom aufgetreten ist. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte auch Fälle des Guillain-Barré-Syndroms nach Impfungen mit AstraZeneca gemeldet und untersucht.

Bislang wurden in den USA mehr als 12,8 Millionen Dosen Johnson & Johnson landesweit gespritzt. Die Erkrankung betraf meist ältere Männer. Die meisten Betroffenen seien vollständig genesen. 95 der rund 100 Fälle seien schwerwiegend gewesen und erforderten eine Einweisung in ein Krankenhaus. Es habe einen Todesfall gegeben, zu dem keine weiteren Details bekannt waren.

Erste Symptome der Erkrankung 42 Tage nach der Impfung

Laut FDA sind die meisten Fälle innerhalb von 42 Tagen nach der Verabreichung der Impfung aufgetreten. Die Behörde ruft dazu auf, bei folgenden Symptomen umgehend einen Arzt aufzusuchen:

Probleme beim Gehen (schwere Beine, Koordinationsschwierigkeiten)

Schwächegefühl in den Armen

Probleme bei Mimik, Schlucken, Sprechen oder Kauen

Doppelte Sicht oder Probleme beim Bewegen der Augen

Bei den am häufigsten in den USA gegen das Coronavirus benutzten Impfstoffen, von Pfizer und Biontech und von Moderna, sei kein Risiko der Krankheit zu erkennen, teilt die FDA mit. Der Impfstoff von Johnson & Johnson spielt bei der Impfkampagne in den USA eine untergeordnete Rolle.

Erneuter Rückschlag für den Impfstoff von Johnson & Johnson

Der neue Warnhinweis der FDA ist ein weiterer Rückschlag für Johnson & Johnson. Ende April hatten die FDA und die Gesundheitsbehörde CDC eine vorübergehende Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson beschlossen, nachdem in den USA in diesem Zusammenhang mehrere Fälle von Hirnvenenthrombosen erfasst worden waren. Diese wurde einige Tage später wieder aufgehoben.

Experten fürchten, dass die Impfbereitschaft nach dem erneuten Warnhinweis weiter zurückgehen könnte. Dabei sei das Risiko einer Erkrankung am Guillain-Barré-Syndrom extrem gering.

In anderen Regionen der Welt werde man die Informationen entsprechend der örtlichen Bestimmungen anpassen, teilte Johnson & Johnson mit. Alle Meldungen über Nebenwirkungen gebe das Unternehmen an Behörden wie FDA und die Europäische Arzneimittelagentur EMA weiter.