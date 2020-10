Eine Ärztin ist nach einer 24-Stunden-Schicht sauer und macht ihrer Empörung über Corona-Leugner und Maskenverweigerer über einen Facebook-Post Luft. Der Post geht viral. Zuspruch und Verständnis sind unter den Kommentaren, aber auch viel Hass und Hetze. Dass ihr Posting ein derartiges Echo auslöst, damit hat Carola Holzner nicht gerechnet.

Von vorne: Carola Holzner ist Notfallmedizinerin und leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen. Nach einer 24-Stunden-Schicht ist sie sauer - auf Corona-Leugner und Maskenverweigerer. Denn an diesem Tag wurde fast stündlich ein neuer Corona-Fall aufgenommen. Ein Patient, der um die 50 Jahre alt war, landete auf der Intensivstation und musste beatmet werden. "Er hatte nicht wirklich an Covid-19 geglaubt", erzählt Holzner im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bild von Corona-Lunge gepostet: "Dies könnte bald eure Lunge sein"

Laut Holzner konnte der Patient es nicht fassen, dass seine Lunge aufgrund von Covid-19 angegriffen war und er Sauerstoff brauchte. Sie postet bei Facebook ein Foto der Lunge des Patienten. "Liebe Corona Verschwörungstheoretiker, Maskenverweigerer, Systemkritiker, Nicht-an-die-Auflagen-Halter: Dies könnte bald eure Lunge sein," steht darüber. "Wir erleben einen Anstieg. Der verläuft zwar nicht linear, aber die Kurve geht auf jeden Fall nach oben", erzählt Carola Holzner im Interview.

Die Reaktionen auf ihren Post waren gemischt, sagt die Oberärztin. "Einerseits haben Leute gelobt, dass das endlich mal jemand so deutlich formuliert und die Leute aufweckt. Das war ja auch meine Intention. Generell poste ich nie etwas geplant, sondern immer Dinge, die mich in dem Moment beschäftigen. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass der Post so einen Nerv treffen wird. Was ich auch nicht erwartet habe, war der Shitstorm und die persönlichen Hassangriffe und Beleidigungen unter der Gürtellinie. Mir war vorher in dem Ausmaß nicht klar, was im Internet alles so abgehen kann."

Holzner betont, dass sie dem Virologen Drosten und allen, die in der Pandemie Stellung bezogen haben, ihren höchsten Respekt ausspricht: "Weil sie sicherlich auch viele schlimme Kommentare ertragen mussten."

Holzner: "Ich sehe ja die Patienten, ich bilde sie mir nicht ein"

Die Ärztin ist nicht dafür, alle Menschen zu isolieren oder einen weiteren Lockdown auszurufen. "Dennoch sollte man von jedem Einzelnen erwarten dürfen, dass er Situationen vermeidet, in denen sich viele Leute anstecken können." Vom Hass im Netz lässt sie sich nicht entmutigen, erzählt sie weiter. "Denn ich sehe ja täglich die Patienten, ich bilde sie mir nicht ein." Ihr abschließender Appell richtet sich an alle von uns. "Jeder kann dazu beitragen, dass vielleicht ein Patient weniger infiziert oder krank wird. Und dann haben wir schon etwas gewonnen", so Carola Holzner, Oberärztin des Universitätsklinikums Essen.