Superimpfstoff gegen Corona: Forscher arbeiten an einem mRNA-Vakzin , welches gegen mehrere Virusarten schützen soll

Forscher arbeiten an einem , welches gegen schützen soll Der "Universalimpfstoff" wurde bisher erfolgreich an Mäuse getestet

wurde bisher erfolgreich an Mäuse getestet Corona-Impfstoff immunisierte die Tiere gegen mehrere Mutationen des Coronavirus

Neuer Impfstoff ein "Allheilmittel" gegen Corona?

Die deutschlandweiten Inzidenzzahlen fallen weiter. Während die einen auf eine Rückkehr zu Normalität hoffen, glauben andere schon an die nächste Corona-Pandemie. Aufgrund der vielen Mutationen wird befürchtet, dass die aktuellen Impfstoffe weniger effektiv sein könnten. Doch in Amerika wird bereits an einer Lösung gearbeitet: Forscher haben einen mRNA-Impfstoff getestet, der vor einem gesamten Virenstamm schützen soll - darunter auch die Coronaviren.

Neuer Corona-Impfstoff: Forscher mischen Spike-Proteine für "universellen Impfstoff"

In einem ersten Schritt haben David Martinez von der University of North Carolina und sein Team den Nagetieren getestet. Es gelang ihnen Mäuse vor Sars-CoV-2 und weiteren risikoreichen Varianten zu schützen. Ihren "Universalimpfstoff" entwickelten die Wissenschaftler auf derselben Basis wie auch die mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna. RNA-Moleküle liefern unseren Zellen Bauplaninformationen für das Spike-Protein. Daraufhin produziert unser Körper das S-Protein selbst und provoziert eine Immunreaktion, welche Schutz vor den echten Coronaviren gewährleistet.

Da der Bauplan des S-Proteins in den aktuell eingesetzten RNA-Impfstoffen aber nur aus dem Sars-CoV-2-Erbgut stammt, schützt der Impfstoff nur vor diesem Coronavirus. Für ihren "Superimpfstoff" mischten Martinez und sein Team mehrere S-Proteine miteinander und erstellten einen gemischten RNA-Bauplan, eine Chimäre, aus drei Teilen der Spike-Proteine verschiedener Coronaviren. Darunter seien auch Proteine gewesen, die bisher nur in Fledermäusen kursieren, Experten zufolge aber das Potenzial hätten, auf den Menschen überzuspringen.

Wie im Fachmagazin Science beschrieben wird, wurde die erste der insgesamt vier Protein-Chimären aus dem Anfangsstück eines Fledermaus-Coronavirus, dem Mitteilteil von Sars-CoV-1 und dem Endabschnitt von Sars-CoV-2 zusammengesetzt. Laut Martinez sei es möglich durch dieses Vorgehen möglich sich "proaktiv gegen Viren schützen" von denen man wisse, das sei ein Risiko für den Menschen bergen.

Superimpfstoff: An Mäusen erfolgreich getestet

Um die Wirksamkeit ihres Impfstoffs zu testen, impften die Wissenschaftler eine Gruppe von Mäusen. Das Experiment zeigte, dass Mäuse, die mit den Chimären-Proteinen behandelt wurden, sowohl gegen Sars-CoV-1 und Sars-CoV-2 als auch die Fledermaus-Varianten entwickelten.

Die Nagetiere wurden nach der Immunisierung den Coronavieren ausgesetzt. Keine der Mäuse erkrankte oder entwickelte Schäden im Lungengewebe. Auch gegen Mutationen von SARS-CoV-2 wie die südafrikanische Variante waren diese Mäuse laut Forschungsbericht geschützt.

In zwei weiteren Kontrollgruppen wurden die Tiere gegen das Norovirus und gegen Sars-CoV-2 geimpft. Beide Gruppen waren anfällig für andere Coronaviren wie beispielsweise Sars-CoV-1. Außerdem kam es vereinzelt zu Infektionen mit der südafrikanischen Variante.

Fazit: Universeller Impfstoff - guter Ansatz aber kein Allheilmittel

"Die offensichtliche Nützlichkeit der mRNA ist, dass es einfach ist, verschiedene mRNAs für verschiedene Antigene zu kombinieren, um einen Impfstoff gegen mehrere Erregerstämme zu haben", sagt Trevor Mundel, Leiter des Global Health Programms der Gates-Stiftung. Diese Eigenschaft machte sich Martinez zunutze. Doch die Forschung in diesem Bereich ist noch vergleichsweise jung, außerdem könne die RNA-Impfmethode nicht jedes immunologische Problemlösen, so Impfstoff-Forscher Florian Krammer von der Mt. Sinai School of Medicine/New York. Es sei kein "Allheilmittel": "Es gibt biologische Gründe, warum es noch keinen universellen Impfstoff gegen Influenza, kein Vakzin gegen Malaria oder gegen Tuberkulose oder HIV gibt."

