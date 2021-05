Trotz Impfung infektiös: Können auch Geimpfte Corona bekommen und übertragen?

Geimpfte Menschen können noch ansteckend sein

Menschen können noch sein Ansteckungsgefahr niedriger als bei Ungeimpften

niedriger als bei Ungeimpften Höhe des Restrisikos noch unklar

Die Bundesregierung plant Lockerungen für Geimpfte an diesem Wochenende, Bayern führt sie bereits am Donnerstag (6. Mai 2021) ein. Zudem steigt die Zahl der vor Corona geimpften Menschen in Deutschland jeden Tag an. Die Frage, wie hoch die Infektionsgefahr nach einer Covid-19-Impfung noch ist, stellt sich also mehr denn je. Die Antwort der Wissenschaft lautet: Geimpfte können das Coronavirus wohl auch weiterhin übertragen, sind aber weniger ansteckend als Ungeimpfte.

"Keinerlei Infektionsgefahr" durch Geimpfte? Aussage so nicht richtig

"Von Menschen, die zweifach geimpft sind, geht keinerlei Infektionsgefahr mehr aus." MDR Wissen ist dieser Behauptung auf den Grund gegangen und hat dafür das Paul-Ehrlich-Institut befragt. Das Ergebnis: Die Aussage ist falsch.

"Richtig ist, dass nach bisher vorliegenden Daten, sowohl aus Tierversuchen als auch insbesondere aus Israel, die Viruslast (und damit die Gefahr der Weitergabe von Viren) bei (vollständig) Geimpften zwar geringer ist als bei Ungeimpften. Da aber die Impfung nicht die Infektion verhindert, sondern insbesondere die Erkrankung, ist es möglich, dass vollständig Geimpfte sich infizieren (was durch einen Test nachgewiesen werden könnte), keine Symptome ausbilden und dann möglicherweise das Virus auch weitergeben würden", wird das Institut vom MDR zitiert.

Demnach soll eine Impfung vor allem schwere Verläufe verhindern. Dass Menschen trotz Impfung erkranken oder die neuartigen Coronaviren weitergeben, sei aber noch möglich, so Carlos Alberto Guzmán, der Leiter der Abteilung "Vakzinologie und angewandte Mikrobiologie" am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, zum MDR: "Wir können davon ausgehen, dass wir zu einem bestimmten Grad gegen eine Sars-CoV2-Infektion geschützt sind. Das bedeutet, die Virusmenge, die wir abgeben und auch die Zeit, in der wir möglicherweise Viren verbreiten, werden reduziert sein, aber nicht komplett blockiert."

Höhe des Restrisikos für eine Übertragung unklar

Es bestehe also ein sogenanntes "Restrisiko". Wie hoch dieses ist, sei schwer zu sagen. Aktuell fehlten noch Daten und es komme auf viele Faktoren an, so Guzmán weiter. Zum Beispiel mit welchem Mittel geimpft wurde und wie wirksam dieses Mittel gegen welche Virus-Variante war.

Da mit der Impfung gegen SARS-CoV-2 keine "sterile Immunität" erreicht werde, bestehe theoretisch die Möglichkeit, dass Geimpfte andere mit dem Virus infizieren, stellt auch der Deutschlandfunk fest. In der Praxis geschehe das aber eher selten, was erste Daten zum breiten Einsatz der Impfstoffe aus Israel, aus Großbritannien und den USA zeigten. Alle deuteten in eine Richtung: Wo viel geimpft wurde, verlangsamt sich auch die Ausbreitung des Virus.

In Israel seien Menschen untersucht worden, die trotz einer Impfung positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Ihre Virenbelastung habe nur bei einem Viertel des Durchschnittswertes gelegen, so der Deutschlandfunk auf seiner Webseite. Eine noch nicht abschließend begutachtete Studie mit fast 400.000 Haushalten in Großbritannien habe gezeigt, dass trotz Impfung Infizierte das Virus nur halb so häufig an andere Personen im Haushalt weitergaben. Eine Untersuchung aus den USA habe ergeben, dass es in der Gruppe der Geimpften 90 Prozent weniger Infektionen gab. Hier wurden fast 4000 Pflegekräfte und andere Menschen aus früh geimpften Gruppen über 13 Wochen begleitet, jede Woche getestet und mit nicht geimpften Personen verglichen.

Wie infektiös sind Geimpfte? Das sagt das Robert-Koch-Institut

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte Mitte April erklärt, nach gegenwärtigem Kenntnisstand sei das Risiko einer Virusübertragung durch vollständig Geimpfte spätestens ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis - beziehungsweise bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson nach der Gabe der ersten und einzigen Impfdosis - geringer als bei Vorliegen eines negativen Schnelltests bei Infizierten ohne Symptome.

Corona-Selbsttest online kaufen: Angebot bei Aponeo anschauen

Und wie sieht es bei Genesenen aus? Anfang des Jahres hatte eine Studie aus Großbritannien, die sich mit der Immunisierung durch überstandene Covid-19-Infektionen auseinandergesetzt hat, Besorgnis ausgelöst. Die Forschung ging bisher davon aus, dass eine überstandene Covid-19-Infektion zeitweise immun gegen das Virus macht. Damals gab es in Deutschland zwar schon den ersten Todesfall nach einer zweiten Infektion, dennoch ist davon auszugehen, dass genesene Patienten eine gewisse Immunität gegen Sars-CoV-2 aufweisen.

Diese Annahme unterstützt auch die britische Gesundheitsbehörde Publich Health England (PHE). Demnach gibt es Menschen, die nach einer Infektion mit Corona zwar immun sind, aber dennoch eine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellen können. Eine neue Studie der Behörde zeigt, dass Corona-Genesene bis zu fünf Monate immun gegen Sars-CoV-2 sein können. Dies würde allerdings nicht bedeuten, dass sie das Virus nicht mehr in sich tragen. Deshalb könne es durchaus sein, dass Menschen nach einer überstandenen Corona-Infektion zwar keine Symptome mehr zeigen, aber immer noch infektiös sein können. Als Grundlage der Studie wurden die Daten von mehr als 20.000 Personen aus dem britischen Gesundheitssystem genutzt.

Corona-Impfung: Wem hilft sie wirklich?

Eine weitere Studie aus England untersuchte, ob trotz Impfung Personen weiterhin für ihre Mitmenschen ansteckend sein könnten. Bei dem Impfstoff der Studie handelte es sich um den Impfstoff der Firma AstraZeneca. Laut dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Carsten Watzl werden in England Personen aus dem Gesundheitswesen auch ohne Symptome regelmäßig auf den Coronavirus getestet.