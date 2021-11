Zulassung für Totimpfstoff Novavax: Antrag für Corona-Impfstoff in der EU eingereicht

Das Unternehmen Novavax hat mitgeteilt, dass es den Zulassungsantrag für seinen proteinbasierten Covid-19-Impfstoffkandidaten bei der zuständigen Behörde in Großbritannien eingereicht hat. Nun hat der Hersteller die Zulassung des Totimpfstoffs auch in der EU eingereicht. Wann kann das Vakzin also in Deutschland gegen Corona verimpft werden?

Update vom 18.11.2021: Novavax beantragt Zulassung von Corona-Impfstoff in EU

Der US-Hersteller Novavax hat für seinen Corona-Impfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Das teilte die zuständige europäische Arzneimittelbehörde EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Ein Expertenteam werde nun die Daten des Herstellers prüfen und Risiken gegen Nutzen abwägen. Eine Entscheidung wird in einigen Wochen erwartet, wie die EMA mitteilte.

Die Experten hatten bereits im laufenden Prüfverfahren Studien zur Wirkung bewertet. Auch sei eine vorläufige Prüfung von möglichen Risiken bereits abgeschlossen worden. Sollte die EMA eine bedingte Marktzulassung empfehlen, muss die EU-Kommission noch endgültig zustimmen. Das aber gilt als Formsache. Bisher sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen worden.

Das Novavax-Produkt namens Nuvaxovid (NVX-CoV2373) ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff - wie die Präparate von Biontech und Moderna - noch ein Vektor-Impfstoff wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson: Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Wie alle Impfstoffe soll Nuvaxovid das Immunsystem auf eine mögliche Infektion vorbereiten.

Totimpfstoff Novavax: Hersteller reicht Antrag ein - so verliefen die Tests

Der Antrag markiere den ersten proteinbasierten Covid-19-Impfstoff, der bei der britischen Genehmigungsbehörde (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, kurz) MHRA zur Zulassung eingereicht wurde, so Novavax.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, seien nun alle für die behördliche Prüfung erforderlichen Module, einschließlich CMC-Daten, vollständig. Der Antrag basiere auf den Phase-3-Daten von rund 45.000 Patient*innen. Die Daten belegen laut Novavax hohe Wirksamkeit, gute Verträglichkeit, auch gegen Varianten des Coronavirus.

Darüber hinaus strebt Novavax die Einreichung des Zulassungsantrages für den Covid-19-Impfstoffkandidaten bei anderen Behörden an. Dazu zählt die Gesellschaft der EU, Kanada und Australien.

Freiwillige Tester bekommen keine Impfanerkennung in Großbritannien: Novavax-Frust immens

Der Zustand sorgt in Großbritannien für Proteste. In einer Petition wird nun Gesundheitsminister Sajid Javid zur Unterstützung aufgefordert. Die Freiwilligen reagieren teilweise mehr als empört. Eine von ihnen sagte laut dpa: "Ich wollte meinen Beitrag zum Kampf gegen Corona leisten, aber ich fühle mich vom System völlig betrogen und hocke nun ohne Impfstatus in der Falle." Dass zuvor versichert worden sei, dass durch die Tests keinerlei Nachteile entstünden, irritiert sie stark: "Es ist unglaublich stressig, und ich fühle mich wie eine Gefangene". Die britische Regierung sowie das Unternehmen Novavax sind bemüht, eine Lösung für den Zustand zu finden. Während Erstere erneut die Wichtigkeit der Impfstofftest betonte, versichert eine Pressesprecherin von Novavax, dass diese bereits in Gesprächen mit den Zulassungsbehörden wären. Am 24. September gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Antrag auf Notfallzulassung bei der WHO gestellt habe. Der Antrag basiert laut Mitteilung von Novavax auf dem früheren Antrag der Unternehmen Novavax und Serum Institute of India an den Drugs Controller General of India (DCGI).

"Die heutige Beantragung einer EUL unseres proteinbasierten COVID-19-Impfstoffs bei der WHO ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem schnelleren Zugang und einer gerechteren Verteilung an bedürftige Länder auf der ganzen Welt", erläuterte Stanley C. Erck, Präsident und Chief Executive Officer von Novavax. "Er stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Novavax zu einem kommerziellen, globalen Impfstoffunternehmen dar und unterstreicht den Wert globaler Zusammenarbeit und die Notwendigkeit verschiedener Ansätze zur Bekämpfung der Pandemie."

Die Erteilung der Notfallzulassung durch die WHO ist eine Voraussetzung für die Ausfuhr in zahlreiche Länder, die an der COVAX-Fazilität teilnehmen, die eingerichtet wurde, um Impfstoffe gerecht auf die teilnehmenden Länder und Volkswirtschaften aufzuteilen und zu verteilen. SII und Novavax haben nun, zusätzlich zu dem Antrag bei der WHO, alle Module eingereicht, die von den Zulassungsbehörden in Indien, Indonesien und auf den Philippinen für die Einleitung der Prüfung des Impfstoffs benötigt werden, einschließlich präklinischer und klinischer Daten sowie Daten zu Chemie, Herstellung und Kontrollen. Anfang August hatte sich die Europäische Union bereits bis zu 200 Millionen Dosen Novavax bis 2023 gesichert. Doch was macht den Impfstoff so besonders?

Unterschied von Novavax zu Biontech, Astrazeneca & Co

Bislang sind in Deutschland vier Impfstoffe zugelassen: die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer, sowie die beiden Vektorimpfstoffe von Johnson&Johnson und Astrazeneca. Das Vakzin des US-amerikanischen Unternehmens Novavax ist keines von beiden, sondern könnte in der EU der erste zugelassene Corona-Impfstoff auf Protein-Basis sein. Was bedeutet das?

Wie die Apotheken Umschau erklärt, enthält das Präparat "winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen." Der menschliche Körper muss das Spike-Protein also nicht selbst herstellen, wie es bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna der Fall ist. Diese Phase wird mit einem Protein-Impfstoff "übersprungen".

Um eine Reaktion des Immunsystems zu erzeugen, wird dem künstlichen Spike-Protein ein Wirkverstärker - ein Adjuvans - hinzugefügt. Dieser Stoff sorgt dafür, dass das Immunsystem überhaupt erst aktiviert wird.

EU wartet noch auf Zulassung von Novavax - obwohl Impfstoff-Studie hohe Wirksamkeit zeigt

Das Prinzip ist keinesfalls neu und hat sich schon bei Grippeimpfungen bewährt. Ein weiterer Vorteil des Vakzins "NVX-CoV2373" ist, dass es bei Kühlschranktemperaturen lagerbar ist. Das macht den Transport einfacher und günstiger, weswegen sich der Impfstoff auch gut für einen Einsatz in weniger wohlhabenden Ländern eignet. Auch die Wirksamkeit des Impfstoffes ist ersten Ergebnissen zufolge hoch. Die Phase-3-Studie zur Zulassung des Impfstoffes ergab eine Wirksamkeit von 90,4 Prozent. Vor mittelschweren und schweren Krankheitsverläufen schütze es sogar zu 100 Prozent. Als Impfreaktionen werden teilweise Schmerzen an der Einstichstelle, sowie Müdigkeit oder Kopf- und Muskelschmerzen genannt.

Zudem hat sich das Vakzin, welches zweimal gespritzt werden muss, auch bereits gegen Corona-Varianten bewährt. Eine Studie aus Großbritannien mit rund 15.000 Probanden zeigte "eine Gesamtwirksamkeit von 89,7 Prozent und eine Wirksamkeit von mehr als 96 Prozent gegen den ursprünglichen Virusstamm", schreibt der Bayerische Rundfunk.

Die EU wartet nun auf eine Antragstellung auf Zulassung. Der Hersteller kündigte an, diese noch im vierten Quartal dieses Jahres einzureichen. Anfang August hat sich die Europäische Kommission bereits Zugriff auf bis zu 200 Millionen Impfdosen bis zum Jahr 2023 gesichert.

Von der Leyen über Novavax: "Absicherung zum Schutz unserer Bevölkerung"

"Da sich neue Coronavirus-Varianten in Europa und weltweit ausbreiten, ist dieser neue Vertrag mit einem Unternehmen, das seinen Impfstoff bereits erfolgreich an diesen Varianten testet, eine weitere Absicherung zum Schutz unserer Bevölkerung", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und fügt an: "Er stärkt zusätzlich unser breites Impfstoffportfolio zum Nutzen der Menschen in Europa und unserer Partner weltweit."