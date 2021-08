Corona-Regeln: Inzidenzwert 35 als neuer Schwellenwert

als neuer Schwellenwert Krankenhäuser, Veranstaltungen, Restaurants: Testpflicht für Ungeimpfte in vielen Bereichen

in vielen Bereichen Regelung soll ab übernächster Woche gelten

Während des Corona-Gipfels am 10. August 2021 haben Regierung und Länderchefs mehrere Beschlüsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefasst. Eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich gegen eine vierte Corona-Welle zu stemmen, ist ein neuer Inzidenz-Schwellenwert. Wir erklären, was das für betroffene Bürger bedeutet - und ab wann die neue Corona-Regel in Kraft treten soll.

35 ist das neue 50: So wirkt sich der neue Inzidenz-Schwellwert im Alltag aus

Künftig liegt der für eine Testpflicht maßgeblich Inzidenzwert bei 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Konkret bedeutet das: Spätestens ab einer Inzidenz von 35 müssen in den betroffenen Städten und Kreisen von Ungeimpften Coronatests verlangt werden. Bisher galt diese Regelung in den Bundesländern, darunter auch in Bayern, ab einer Inzidenz von 50.

Antworten auf Fragen zur neuen Testpflicht-Regel im Überblick:

Für wen gilt die Regel? Für alle Menschen ab sechs Jahren generell und darüber hinaus für Schüler, weil sie im Rahmen eines Schulkonzepts regelmäßig getestet werden. Ausgenommen sind Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind.

Für alle Menschen ab sechs Jahren generell und darüber hinaus für Schüler, weil sie im Rahmen eines Schulkonzepts regelmäßig getestet werden. Ausgenommen sind Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind. Wo gilt die Regel? In der Innengastronomie , in Kliniken, Pflegeheimen, bei Innenveranstaltungen, beim Friseur, in Fitnessstudios, Sporthallen oder Schwimmbädern.

In der , in Was gilt für Hotels? Bei Beherbergungen soll ein Test-Nachweis bei der Anreise und dann zweimal pro Woche ein Test erforderlich sein.

Welche Arten von Corona-Tests sind zugelassen? Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, benötigen einen Antigenschnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder PCR-Test (maximal 48 Stunden alt).

Ab wann gilt die Regel? Spätestens ab dem 23. August in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 35.

Mit Material von dpa

