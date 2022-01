Viren mutieren regelmäßig. Bei Corona heißen die bekanntesten Varianten "Delta" und "Omikron". Die erste war die bislang tödlichste Mutation, die andere die ansteckendste. Eine Kombination aus beiden Eigenschaften bezeichnen Wissenschaftler gerne als "Super-Mutation".

Das ist eine Variante, die den Schutz durch Impfung oder Infektion komplett aushebeln kann und dadurch ungehindert Schaden im Körper anrichten kann. Doch wie realistisch ist diese "Super-Mutation" wirklich? Focus Online hat bei zusammen mit Experten nach Antworten auf diese Frage gesucht. Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen.

Eine neue Variante entstehe durch einen Fehler bei der Abschrift des genetischen Codes, sagt Professor und Epidemiologe Ralf Reintjes von der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaft gegenüber Focus Online. Meist sei diese Variante dann aber schlechter als das Original.

"Jedoch kann die neue Variante des Virus manchmal Eigenschaften haben, die es für die Verbreitung in der Bevölkerung besser geeignet machen. Das erleben wir derzeit mit Omikron." Nun ist die erwähnte Mutation nur ansteckender als die vorherigen Varianten, nicht aber tödlicher.

Die Anfang Januar auf Zypern entdeckte Variante "Deltakron" - also ein Mix aus der tödlichsten und der ansteckendsten Mutation - stellte sich zum Glück nur als Laborfehler heraus. Aber sie wäre eine Super-Mutation vermutlich sehr nahegekommen.

Focus Online hat auch mit Timo Ulrichs, Epidemiologe von der Akkon Hochschule in Berlin, gesprochen. Er sehe einen direkten Zusammenhang zwischen Mutationswahrscheinlichkeit und Gesamtmenge an Viren. Dadurch steige die Gefahr, "dass sich weitere Varianten durch Vereinigung von Mutationen herausbilden."

Der Epidemiologe hat auch einen Rat, wie wir die Bildung einer Super-Mutation nahezu verhindern können. Denn die könne noch passieren, "wenn wir nicht bald mal unsere Bemühungen verstärken, die Pandemie auch global zu bekämpfen."

Er fordert die Verteilung von Impfstoff an arme Länder. Dadurch lasse sich eine große Zirkulation des Virus verhindern. Außerdem müssten neue Varianten einen "ausgeprägten Selektionsvorteil" haben, damit diese auffallen und sich als vorherrschende Mutation verbreiten können, meint Professor Reintjes. Denn auch das sei ein Kriterium für eine Super-Mutante.

Wie wahrscheinlich ist die jetzt tatsächlich? Für Reintjes ist das schwer zu sagen. "Persönlich wünsche ich mir das sehr", zitiert ihr Focus Online. Einiges spreche auch dafür, dass wir einer epidemischen Lage nähern, so Reintjes weiter. Das mache Hoffnung. Allerdings müssten das die nächsten Monate zeigen.

