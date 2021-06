Neue Studien liefern erschreckende Ergebnisse

liefern erschreckende Ergebnisse Coronavirus: Gehirn-Schäden bei Betroffenen möglich

Was genau kann durch eine Coronavirus-Erkrankung im Gehirn passieren?

Das Coronavirus ist längst nicht nur eine Lungenerkrankung, das ist seit längerer Zeit klar. Covid-19 macht auch vor dem zentralen Nervensystem nicht halt. Kopfschmerzen oder Geruchs- und Geschmacksverlust sind beispielsweise Folgen davon. Ein Team aus Forschenden der britischen Oxford University kommt in einer neuen Coronavirus-Langzeitstudie zu noch erschreckenderen Ergebnissen. Demnach schädigt das Virus Hirngewebe.

Ein Team aus Forschenden der Universität des Saarlandes und der Stanford University haben eine sogenannte "Neuroinflammation" feststellen können - eine Entzündung von Nervenzellen. Aber was genau bedeuten die Gehirn-Schädigungen für die Betroffenen?

Oxford University: Langzeitstudie zeigt Schädigung von Gehirnzellen

38 Monate dauerte die Studie, eines Forschenden-Teams der Oxford University, die bisher nur als "Preprint" veröffentlicht wurde. Eine Prüfung von unabhängigen Experten steht demnach noch aus. Die Forschenden werteten 782 Gehirnscans von Freiwilligen von vor der Pandemie und während der Pandemie aus. 394 Menschen davon, hatten eine nachgewiesene Corona-Infektion. Das Ergebnis ist erschreckend: Bestimmte Hirn-Areale waren nach einer Infektion laut Forschungsteam beeinträchtigt im Vergleich mit den Scans der Menschen, die nicht am Virus erkrankt waren. Es sei eine Veränderung der grauen Hirnsubstanz zu sehen gewesen.

Die Autoren schreiben in im Studienpapier: „Unsere Befunde zeigen ganz klar einen Verlust an grauer Substanz in den limbischen und den kortikalen Arealen, die direkt mit dem primären olfaktorischen (Geruch) und gustatorischen (Geschmack) System verbunden sind.“ Diese Bereiche des Gehirns haben laut der Forschenden mit der Wahrnehmung von Sinnen wie Geruch und Geschmack zu tun.

Coronavirus-Spätfolgen: Entwicklung der Alzheimerkrankheit oder andere Formen von Demenz

Aber nicht nur das: Die graue Hirnsubstanz von der in der Studie die Rede ist, ist Teil des zentralen Nervensystems und steuert damit wesentliche Funktionen unseres Gehirns. Da sich die betroffenen Hirnregionen in der Nähe des sogenannten Hippocampus, relevant für Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, befinden, sei es denkbar, dass eine Corona-Infektion längerfristig zur Entwicklung der Alzheimerkrankheit oder anderen Formen von Demenz beitragen könnte.

Die Schädigung im Gehirn könnte außerdem zur Einschränkung der Kommunikationsfähigkeit unserer Nervenzellen beitragen und somit deren Funktionsweise negativ beeinflussen.

Außergewöhnlich: Die Forschenden untersuchten vor allem leichte und mittelschwere Verläufe

Die Studie ist eine der wenigen, die sich mit leichten bis mittelschweren Verläufen der Corona-Infektion beschäftigt. Die meisten Studien erforschen die schweren Verläufe. Die Studienautoren sagen aber selbst, es bedürfe noch weiterer Untersuchungen zu diesem Thema. Unklar sei zum Beispiel noch, ob die schwere des Verlaufs Einfluss auf die Schädigungen im Gehirn hat.

Immunzellen im Hirngewebe betroffen

Forschende der Universität des Saarlandes und der Stanford University sind noch zu einem anderen Ergebnis gekommen: Laut einer Studie, die im Fachjournal "Nature" veröffentlicht wurde, konnten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen entzündete Hirnzellen entdecken. Das heißt, dass Immunzellen im Gehirn bei schwer erkrankten Corona-Patienten aktiviert werden. Die anderen dadurch betroffenen Zellen zeigen dadurch ähnliche Merkmale wie bei Schizophrenie, Depressionen und anderen kognitiven Erkrankungen.

Forschende sprechen von einer sogenannten "Neuroinflammation", einer Entzündung des Nervengewebes im Gehirn.