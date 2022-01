Omikron-Variante in Deutschland dominierend

Ungeimpfte Personen haben erhöhtes Infektionsrisiko

Studie untersucht Risikofaktoren für schweren Krankheitsverlauf

welche Personengruppen besonders gefährdet sind

Seit Anfang Januar ist Omikron die "dominierende Variante" innerhalb Deutschlands und ist daher für den Großteil der täglichen Neuinfektionen verantwortlich. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor. Im Vergleich zu Delta gilt die Omikron-Variante als infektiöser, jedoch soll sie harmlosere Krankheitsverläufe hervorrufen. Diese Annahme führte in England und Dänemark dazu, dass die Beendigung nahezu aller Corona-Beschränkungen verkündet wurde. Dabei kann auch eine Infektion mit Omikron schwere Verläufe hervorrufen, was an verschiedenen Faktoren liegt.

Omikron-Infektion: Ungeimpfte haben erhöhtes Risiko für schweren Verlauf

Gerade ungeimpfte Personen sind gefährdet: "Ungeimpfte sind auch durch Omikron so gefährdet wie durch andere Varianten schwer zu erkranken", erklärt der Münchner Infektiologe Christoph Spinner gegenüber Focus Online. Eine Impfung sei deshalb weiterhin sinnvoll.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Risikofaktoren, die schon von bisher aufgetretenen Corona-Varianten bekannt sind. So spielt etwa das Alter eines Menschen eine wichtige Rolle. Bei Personen über 50 Jahren kommt es häufiger zu Impfdurchbrüchen, was einen schweren Krankheitsverlauf wahrscheinlicher macht.

Derzeit ist die Inzidenz bei den Ü60-Jährigen noch vergleichsweise niedrig, das könne sich jedoch bald ändern, glaubt Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Divi-Intensivregisters. "Es wird sich noch viel stärker dahin verschieben, dass Ungeimpfte und Ältere von Infektionen betroffen sein werden", erklärt das Mitglied des Corona-Expertenrats gegenüber Spiegel Online. Für junge Menschen hingegen sei ein schwerer Omikron-Verlauf unwahrscheinlich - vor allem dann, wenn sie geimpft sind.

Diese acht Risikofaktoren begünstigen einen schweren Verlauf

Auch Personen mit Vorerkrankungen haben wie schon bei vorherigen Varianten ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Dazu zählen insbesondere Menschen mit Krebs, Herz-, Kreislauf- oder Lungenerkrankungen.

Eine breitangelegte Studie aus den USA kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Forschenden beschäftigten sich mit der Frage, welche Faktoren einen schweren Omikron-Verlauf begünstigen. Dazu wurden die Patientendaten von 1,2 Millionen Menschen ausgewertet, die zweifach geimpft waren. Daraus resultierten insgesamt acht Faktoren, die einen Impfdurchbruch wahrscheinlicher machen: chronische Vorerkrankungen der Leber, Niere oder Lunge, sowie Herz- und neurologische Erkrankungen. Auch Personen mit einer unterdrückten Immunabwehr und Diabetes hatten ein erhöhtes Impfdurchbruchrisiko. Als letzter Risikofaktor wurde ein Alter von mindestens 65 Jahren festgestellt.

Bei Patienten, die schwer erkrankten, lag mindestens ein Risikofaktor vor. Auf Personen, die an dem Krankheitsverlauf starben, trafen meist mehrere Faktoren zu. Das Geschlecht spielte dabei keine Rolle.

Impfung bietet guten Schutz

Die Autoren der Studie weisen zudem darauf hin, dass die Ergebnisse ein Beleg für den guten Schutz der Impfung seien. So erlitten insgesamt nur 0,02 der doppelt Geimpften in der Studie einen Impfdurchbruch. Gerade für Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, ist eine Auffrischungsimpfung sinnvoll. Schließlich ist individuell nicht vorhersehbar, wie schwer eine Infektion verlaufen wird. So können auch junge Menschen ohne Vorerkrankungen einen schweren Krankheitsverlauf erleiden, obwohl das Risiko dafür deutlich geringer ist.